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VIDEO del momento en el que moto embistió a una joven en Barranquilla: está muy grave

El conductor de la motocicleta se fugó del lugar. Vecinos denuncian múltiples accidentes fatales en el cruce y exigen la instalación de semáforos.

Yhonay Díaz

septiembre 16 de 2026
02:05 p. m.
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Como Melanie Rodríguez fue identificada la joven de 25 años que se encuentra en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital en Barraquilla, tras ser atropellada por un motociclista que se fugó, en medio de una imprudencia.

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El hecho ocurrió el fin de semana en el cruce de la avenida La Cordialidad con el barrio La Sierrita de El Bosque, en el suroccidente de Barranquilla, un punto que los vecinos de la zona califican como una trampa mortal.

Romario, amigo de la joven atropellada, aseguró que todos los días están expuestos a este tipo de situaciones:

"Este es el plan de cada día de este cruce. Lo que le pasó a Melanie, como muchos han dicho en los comentarios en las redes sociales, ha sido culpa de los mismos conductores de moto, de buses, de carro, de taxi.

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Así fue como atropellaron a la joven que está en UCI en Barranquilla

De acuerdo con las versiones de los testigos, la joven cruzaba por el paso peatonal después de que dos autobuses le cedieran el paso. Sin embargo, al llegar al último carril, un motociclista que circulaba a alta velocidad la impactó y huyó del lugar.

La víctima fue trasladada de emergencia a un centro médico donde permanece en estado crítico. En este momento requiere transfusiones de sangre.

“Estamos definitivamente cansados de tanto abuso. Ya muchos vecinos del sector han fallecido", explicó, una habitante del barrio La Sierrita. La mujer justamente se dirigía al sepelio de otro vecino que recientemente perdió la vida en un accidente de motocicleta en el mismo cruce.

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El motociclista que atropelló a la joven se fugó

El esposo de Melanie Rodríguez, madre de un niño de tres años, informó que las autoridades no le han entregado información sobre el paradero del motociclista responsable del grave accidente.

El conductor permanece prófugo y es buscado por la Policía.

Los estudiantes del SENA y residentes del sector coinciden en señalar que esta intersección se ha convertido en uno de los cruces más peligrosos de Barranquilla, escenario recurrente de imprudencias de tránsito.

Aquí es para que coloquen dos semáforos, coloquen uno de ahí, coloquen del otro lado para que nosotros los del SENA podamos cruzar, para evitar todo esto, estos accidentes de tránsito.

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