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Mujer encontró agujas y tornillos en los dulces que su hijo recogió en Halloween cerca de Medellín

Reportes similares se han registrado en ciudades de Europa los últimos dos años. Hay preocupación en el país.

Noticias RCN

noviembre 04 de 2026
01:55 p. m.
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Con inmensa preocupación, tutores y padres de familia en el departamento de Antioquia recibieron la denuncia realizada por una familia que encontró tornillos, agujas y otros objetos metálicos en los dulces que recibieron en Halloween.

Desde la Alcaldía de Itagüí y la Policía Nacional extendieron una invitación a quienes estuvieron recogiendo golosinas con el “triqui triqui” a revisarlas con cuidado, antes de permitir su consumo a menores de edad.

Además, hicieron un llamado a los afectados “a acercarse a las instalaciones de la Fiscalía, ubicada en el Centro Administrativo Municipal de Itagüí, edificio judicial, e instaurar las denuncias correspondientes para que las autoridades adelanten las investigaciones pertinentes” que permitan dar con los responsables de estas “acciones”.

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Menor se deshizo de todos sus dulces para evitar el riesgo:

De momento, el único caso registrado ocurrió en el municipio, ubicado a poco más de 20 minutos de la capital del departamento, Medellín, cuando Alejandra Restrepo encontró un tornillo y una aguja entre los dulces de su hijo.

“Si el niño no lo hubiera revisado, lo hubiera mordido, se lo hubiera tragado y se habría partido un diente, se habría lastimado la boca” o peor. De ahí que el mismo menor decidiera botarlos, antes de arriesgarse: “Mi niño ya no quiso los dulces. Los botamos, porque sintió miedo, sintió desconfianza”.

Por suerte, el menor resultó ileso.

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Un problema a escala global:

La misma situación se ha registrado en distintas ciudades de Alemania en las últimas dos celebraciones de Halloween.

En 2026, las autoridades reportaron que una menor de nueve años resultó herida con un alfiler de cinco centímetros que había sido incrustado en una barra de chocolate, en Bremervörde.

Otro menor de la misma edad estuvo a punto de sufrir una lesión similar en Múnich y menores de 11 y 12 años, residentes de Burg y Umpferstedt, reportaron haber encontrado agujas de coser y grapas metálicas en chicles y chocolate.

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