Colombia Video

Mujer fue capturada tras morder a patrullera durante un operativo en Bosa

La mujer enfrenta cargos por ataque a servidor público, entre otros delitos.

octubre 06 de 2025
12:04 p. m.
Un operativo policial en el barrio Laureles, localidad de Bosa, terminó con una agresión a una patrullera de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Una mujer en estado de embriaguez mordió la mano de una uniformada de la Policía Metropolitana de Bogotá, poniendo en riesgo su integridad.

El incidente ocurrió cuando los agentes respondieron al llamado de los vecinos que denunciaron una fuerte riña al interior de una vivienda en el sur de la ciudad. Al llegar al lugar, los uniformados intentaron controlar la situación, pero fueron recibidos con violencia.

Mujer fue capturada en Bosa tras morder a patrullera

Según el reporte de la Policía, al separar a estas personas, una de las uniformadas fue agredida por una de estas mujeres, causándole una mordedura en uno de sus dedos.

Durante el procedimiento, la mujer que atacó a una de las patrulleras y le provocó una mordida tan grave que estuvo cerca de perder un dedo. La agresora fue capturada en el sitio y puesta a disposición de las autoridades competentes.

Tras un intento de agresión contra una patrullera, la Policía de Bosa logró la captura de una mujer de 26 años, según confirmó el teniente coronel Óscar Chauta, comandante de la estación. El hecho se produjo en medio de un operativo de atención ciudadana en el sur de Bogotá.

Policía llama al respeto y denuncia tras agresión a patrullera en Bogotá

“En este momento se están adelantando las audiencias correspondientes de la legalización de su captura por el delito de ataque a servidor público, daño al bien ajeno y lesiones personales”, indicó el teniente coronel.

“La Policía Nacional invita a la ciudadanía a ser tolerantes y a respetarse unos a otros. Asimismo, a seguir denunciando cualquier tipo de hecho que afecte la seguridad y convivencia ciudadana a través de la línea de emergencia 123”, expresó la Policía Metropolitana de Bogotá.

El caso generó preocupación entre los uniformados, quienes reiteran el llamado al respeto por la labor policial y a la denuncia oportuna de hechos violentos en los barrios de la capital.

