“La cirujana dijo que era para no estar viva”: madre de joven que sobrevivió a 26 puñaladas de su expareja

Un atroz caso de intento de feminicidio que ocurrió en Medellín, Antioquia, comienza a tener justicia. En noviembre de 2024, Ana Karina Maya fue atacada brutalmente por su expareja sentimental.

La joven estuvo hospitalizada dos meses y sometida a múltiples cirugías. Durante su milagrosa recuperación, además de aferrarse a la vida, interpuso todas las denuncias necesarias para que el atacante fuera capturado porque seguía recibiendo amenazas.

El agresor finalmente fue detenido. Estaba escondido lejos de Antioquia, desde donde no paraba de acecharla.

Joven sobrevivió milagrosamente a 26 puñaladas

El 7 de noviembre de 2024, Jorge Alberto Macías Manco, llegó hasta el lugar de trabajo de su expareja y la atacó 26 veces con arma blanca.

Mónica Acevedo, madre de la joven atacada confesó que con la cantidad de heridas que recibió las probabilidades de sobrevivir eran mínimas:

La cirujana me dijo que, con eso que le hizo, no era para estar viva. Él me la quería matar.

El agresor y su víctima tenían cinco años viviendo juntos, pero la joven decidió terminar la relación esa semana del cruel ataque.

El hombre que intentó asesinarla la amenazaba de muerte y la hostigaba durante toda su recuperación.

"El tipo ha intentado contactarme por todos los medios, por Facebook me escribe, me amenaza, me hace llamadas. Me dice que lo que me hizo fue poquito para lo que me va a hacer, que eso fue una caricia", dijo Ana Karina.

El prontuario del hombre que apuñaló 26 veces a su expareja

En las últimas horas, las autoridades llegaron a una vivienda en Belén de Bajirá, en Chocó, y encontraron a Jorge Alberto. La Policía interceptó la línea telefónica en la que amenazaba a la joven y así dieron con su paradero.

El general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá entregó detalles de los antecedentes del presunto agresor:

"Cuenta con registros judiciales por los delitos de receptación en el año 2022 y tráfico de estupefacientes en el año 2009, los investigadores establecieron que este hombre al detectar el despliegue de policía para su captura decidió escapar de la ciudad y se habría escondido en el Urabá chocoano".

El hombre deberá responder por el delito de tentativa de homicidio.