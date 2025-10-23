CANAL RCN
Serpiente atacó a un domador y murió ante el público: la tragedia quedó grabada

Todo quedó en video: domador de cobras murió en plena exhibición tras mordida mortal de la serpiente.

Domador serpientes murió
Foto: captura pantalla TV Azteca

octubre 23 de 2025
07:49 a. m.
Una tragedia se vivió en el estado de Bihar, India, donde un popular manipulador de serpientes perdió la vida ante la mirada de una audiencia que documentaba el suceso con sus teléfonos. El incidente fatal reveló los riesgos extremos de interactuar con especies venenosas sin las precauciones adecuadas.

El protagonista, conocido localmente como "Sarp Mitra" (Amigo de las Serpientes), sucumbió al veneno de una cobra. Este lamentable evento ha generado gran repercusión en redes sociales, donde circula la grabación del momento exacto del ataque, confirmando que el aclamado domador de serpientes en la India se enfrentó a la muerte en su propio campo.

Murió domador de serpientes en la India

La víctima, identificada como Jai Prakash Yadav, también conocido como JP Dray, se encontraba atendiendo un aviso sobre la presencia de una cobra en la zona.

Testigos afirmaron que el hombre procedió a manipular al ejemplar, una cobra, en lo que parecía ser una demostración de control para los asistentes.

Videos compartidos en plataformas digitales mostraron cómo el experto intentaba someter a la víbora, incluso usando objetos comunes. En un instante de vulnerabilidad, la serpiente reaccionó de manera defensiva.

El reptil logró asestar una mordedura precisa en la mano del hombre, inyectando su letal veneno. A pesar de los dos años que Yadav llevaba interactuando con estos animales, muchas veces sin entrenamiento formal, este fue un error del cual no se recuperó.

Serpiente atacó a domador en Bihar

La escena, captada por los espectadores, evidenció la velocidad con la que el potente veneno hizo efecto, provocando que el manipulador colapsara a los pocos minutos.

Tras el ataque, y una vez que la cobra se retiró, la multitud trasladó al hombre de urgencia a un hospital. Sin embargo, los esfuerzos fueron en vano; el personal médico solo pudo confirmar el deceso al llegar al centro de salud.

