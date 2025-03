Mujer se endeudó con ’gota a gota’ para comprar una casa y fue víctima de estafa

Son dolorosos los testimonios de muchas víctimas de estafa de vivienda en Colombia. Noticias RCN conoció el caso de Dilia Rosa Talle, quien con mucho esfuerzo ahorró y se endeudó para cumplir su sueño de comprar su casa propia.

La mujer no imaginó que estuviese siendo víctima de estafadores. Denunció en la Fiscalía al hombre que la engañó y se quedó con el dinero de la casa que pensó que sería suya:

Yo he luchado con mi familia para tener mi casa para que venga un ratero a burlarse de mí.

Dilia Rosa Talle es oriunda de Pijiño del Carmen, Magdalena y quien como muchas mujeres, soñaba con una casa propia. Después de mucho esfuerzo y sacrificio, hizo una negociación para comprar una vivienda y fue estafada.

Hago una denuncia pública contra Neider Serrano Ramos por la compra de una supuesta casa que me estaba vendiendo, de la cual no legalizó ninguna clase de documento. Quiero que me devuelva mi plata.