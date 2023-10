Esto fue lo que pasó en la audiencia de la bebé que fue robada bajo engaño en Bogotá

Lo que pasó en Bogotá en las últimas horas no tiene nombre. A una mujer le robaron a su bebé recién nacida. La presunta ladrona fue capturada y Noticias RCN tuvo acceso exclusivo a la audiencia.

Sandra Yesenia Colmenares es la ciudadana de nacionalidad venezolana señalada de haber secuestrado a una bebé de 25 días de nacida, tras ganarse la confianza de su madre luego de ofrecerle una falsa ayuda económica en Bogotá.

Cinco días después, Colmenares habría citado a la mamá para entregarle el supuesto beneficio en el sector del Salitre. Allí confió el cuidado momentáneo de su bebé, situación que fue aprovechada por esta mujer para raptarla, como quedó registrado en grabaciones de cámaras de seguridad.

“Ella me dice, pero déjemela, usted debe estar cansada. Yo vengo y se la entrego y yo la miro a los ojos y le digo, yo confío en usted”, relató la madre de la bebé raptada.

Yo me regresé, me asomé y ya la señora no estaba por ningún lado.