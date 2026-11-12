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“Se acaba la feria”: ministro Ordóñez sobre el manejo de los esquemas de seguridad

Durante una audiencia en la JEP, el jefe de la cartera del Interior se refirió también al uso de recursos públicos para proteger a quienes comparecen ante la justicia transicional.

María Fernanda Correa

noviembre 12 de 2026
03:36 p. m.
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Durante una audiencia ante la JEP sobre la protección de los comparecientes, el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, cuestionó las implicaciones del acuerdo de paz con las antiguas Farc y puso sobre la mesa el manejo de los esquemas de seguridad.

“En este Gobierno se acaba la feria de los esquemas de seguridad”, advirtió el jefe de la cartera del Interior sobre el tema, que fue blanco de críticas durante el Gobierno Petro por la asignación, sin aparente justificación, de esquemas de seguridad a personas afines al presidente, como Juliana Guerrero, Gabriela Muñoz y Beto Coral.

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Solo el esquema de Guerrero, que aspiraba al viceministerio de las Juventudes, le habría costado al Estado 739 millones de pesos, entre marzo de 2025 y septiembre de 2026, según reveló ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el director de la Unidad Nacional de Protección, Didier Blanco.

Ordóñez también se refirió al uso de recursos públicos en la protección de comparecientes.

Las declaraciones del ministro, que tomó posesión del cargo hace tan solo una semana, habrían generado un choque, en plena audiencia, con el magistrado Gustavo Salazar.

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Ordóñez pidió que lo dejaran terminar su exposición para dejar “claro y objetivamente establecido lo que tiene por decir el ministerio”. Sobre la asignación de esquemas de seguridad, señaló que van a ser entregados, únicamente, a quienes, verdaderamente, los necesiten.

Además, puso sobre la mesa el uso de recursos públicos destinados a proteger a quienes comparecen ante la justicia transicional. Un informe de la Defensoría del Pueblo por el décimo aniversario del Acuerdo de Paz advierte que, desde 2016, 521 firmantes de paz han sido asesinados.

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