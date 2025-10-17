Murió Gretel Maestre, la niña que luchaba por su vida en UCI, víctima de una bala perdida en Cartagena

En las últimas horas se confirmó la lamentable noticia del fallecimiento de Gretel Sofía Maestre, la niña de nueve años que permanecía hospitalizada tras ser alcanzada por una bala perdida.

Los hechos ocurrieron en el barrio Villa Fanny de Cartagena y tras cinco días de intensa lucha en una unidad de cuidados intensivos del Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja.

El pasado 12 de octubre, cuando Gretel Sofía fue impactada por un proyectil que la mantenía bajo pronóstico reservado y con soporte mecánico.

Murió niña por bala perdida en Cartagena

Durante cinco días, la menor estuvo conectada a equipos que sostenían sus funciones vitales. Sin embargo, el daño que produjo la bala fue irreversible.

La noticia de su muerte fue confirmada por fuentes médicas y autoridades. La Alcaldía de Cartagena y la Policía Metropolitana expresaron su profundo dolor y enviaron mensajes de solidaridad a la familia Maestre.

La Alcaldía de Cartagena lamenta profundamente el fallecimiento de la menor de edad Gretel Sofía Maestre, residente del barrio Villa Fanny. Acompañamos con solidaridad a su familia en este difícil momento.

Ofrecen millonaria recompensa por el asesino de Gretel Sofía

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay confirmó que se mantiene una recompensa de $40 millones para quien entregue información que permita identificar y capturar al responsable del disparo que le arrebató la vida a la menor.