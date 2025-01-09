CANAL RCN
Colombia

Fiscalía embargó dos millonarios bienes en Medellín: uno de ellos sería del hermano de Pablo Escobar

Según el ente de control, los inmuebles ubicados en Medellín estarían relacionados con alias El Osito y alias El Arete.

Foto: Fiscalía General de la Nación

Noticias RCN

septiembre 01 de 2025
03:43 p. m.
La Fiscalía General de la Nación detectó dos inmuebles que habrían sido obtenidos por dos integrantes del Cartel de Medellín con recursos provenientes del narcotráfico y otras actividades criminales.

Uno de los bienes fue adquirido por una persona cercana a Sebastián Alzate Urquijo, conocido como alias El Arete.

De acuerdo con los análisis patrimoniales, fue adquirido cuando el hombre se desempeñó como jefe de sicarios de la organización ilegal y acumuló ganancias ilícitas tras el envío de cocaína a Estados Unidos y ejecución de acciones terroristas.

El Arete y El Osito habrían sido claves para la consolidación financiera del Cartel de Medellín

La segunda propiedad localizada se trata de un edificio ubicado en el barrio Aranjuez, en Medellín. Según la documentación investigada por la Fiscalía, Jesús Escobar Gaviria, conocido como alias El Osito y hermano del narcotraficante Pablo Escobar, adquirió el 50% durante 1979.

La investigación de la Fiscalía demuestra que tanto El Arete como El Osito se valieron de familiares y terceros para ocultar sus activos y de esta manera constituir su patrimonio ilegal.

Inmuebles de El Arete y El Osito: avalados en más de mil millones de pesos

Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares sobre ambos inmuebles del poder dispositivo, embargo y secuestro, que fueron materializadas por unidades de la Policía Nacional.

