Pequeña de 8 años era obligada por su padrastro a ver contenido pornográfico para someterla a vejámenes

Un caso de violencia sexual contra una menor de edad quedó al descubierto en Bogotá tras la captura de un hombre señalado de abusar de su hijastra de ocho años.

Según la investigación, los hechos se registraron en el barrio México, en la localidad de Ciudad Bolívar, cuando la madre de la víctima debía cumplir con sus jornadas de trabajo y dejaba a la niña al cuidado de su pareja sentimental.

La detención fue realizada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en la localidad de Chapinero, luego de las indagaciones que confirmaron la continuidad de los abusos cometidos durante un periodo aproximado de dos años.

Pequeña de 8 años era obligada por su padrastro a ver contenido pornográfico

De acuerdo con los hallazgos de la Fiscalía, el hombre obligaba de manera reiterada a la menor a observar material pornográfico. Posteriormente, la sometía a agresiones sexuales en medio de un ambiente de intimidación constante.

Los investigadores establecieron que cuando la víctima intentaba resistirse a los vejámenes, era castigada con golpes y lesiones causadas con plantas urticarias.

Además de los abusos y maltratos, la niña permanecía bajo amenazas permanentes. El procesado le advertía que si llegaba a contar lo ocurrido atentaría contra la vida de su madre.

Capturan a hombre que abusaba a su hijastra de 8 años en Bogotá

Por estos hechos, un fiscal adscrito a la Seccional Bogotá imputó al señalado los delitos de acceso carnal violento agravado y violencia intrafamiliar agravada. Durante las audiencias concentradas, el acusado no aceptó los cargos formulados en su contra.

Finalmente, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, donde el procesado deberá permanecer mientras avanza el proceso judicial por los abusos cometidos contra la niña.