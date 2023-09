¿Cambió el discurso? Nicolás Petro aseguró que no se arrodillaría ante el verdugo

La audiencia de imputación de cargos de Nicolás Petro parecía dejar un acuerdo entre el exdiputado y la Fiscalía. Él se comprometió a colaborar con la justicia y aportar pruebas e información sobre el presunto ingreso de dinero irregular a la campaña presidencial de Gustavo Petro, mientras que el ente acusar le ordenó la medida no privativa de la libertad con algunas restricciones como no comunicarse con personas involucradas en el caso y tampoco salir de Barranquilla.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que el supuesto acuerdo al que había llegado el hijo del presidente con el fiscal Mario Burgos se diluyera y la Fiscalía decidiera radicar el escrito de acusación en su contra por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Inmediatamente, el hijo del presidente respondió diciendo que había sido presionado y utilizado como un arma contra su padre. “Decidí no arrodillarme ante el verdugo”, trinó.

Esas palabras habían sido empleadas por sel mandatario colombiano en una anterior ocasión cuando se refirió al caso desde Sincelejo. La frase fue la misma, le pidió a Nicolás que hablara con la verdad sin arrodillarse ante el verdugo.

“Colombianos y colombianas, pierdan cuidado, el presidente Petro jamás ha solicitado a ninguno de sus hijos o hijas el delito, ni para ganar ni para financiar campañas ni para tener el poder, mis hijos e hijas han sido libres (…) Mi hijo ya verá. Lo único que le puedo recomendar es la verdad. La verdad. No arrodillarse ante el verdugo jamás”, dijo.

Aunque la relación entre Gustavo Petro y su hijo parecían fracturadas después de las declaraciones de ambos en medios, el trino del exdiputado deja ver lo que sería un cambio en su discurso. En términos legales esto tiene unas implicaciones y consecuencias.

En NoticiasRCN.com le preguntamos a dos especialistas, los abogados Iván Cancino y Francisco Bernate. Ambos aseguraron que lo que sigue para el proceso de Nicolás Petro es un juicio, también se refirieron a la estrategia que podría haber detrás de su nuevo discurso.

Si la Fiscalía y Nicolás Petro habían llegado a un acuerdo, en materia legal, ¿qué tuvo que pasar para que el ente acusador tomara la decisión de radicar el escrito de acusación en su contra?

Francisco Bernate: Esos acuerdos se hacen de palabra, como en cualquier negocio puede ocurrir que no se dé. Pueden ser muchas variables, pero digamos que no es algo del todo raro que no se haya podido concretar. Obviamente, la finalidad tiene un término para radicar el escrito de acusación y por eso, ante el fracaso de la negociación, se decide presentar una acusación en su contra porque, de hecho, si ya habían decidido imputarlos es porque creen que cometieron delitos y la consecuencia apenas natural era acusarlo. Esto es lo que sigue: se radica la acusación y se asigna un juzgado. En este caso es un juzgado especializado porque está el delito de lavado de activos y una vez se fije, él cita las partes a la audiencia de acusación, posteriormente la audiencia preparatoria y con ello el juicio. Va a haber un juicio, pero no hay razón por la cual no lo puede hacer estando en libertad. Allí tendrá que justificar esos gastos que tuvo cuando era diputado del Atlántico.

Iván Cancino: para que se caiga una negociación pueden pasar muchas cosas. Entre ellas que a la Fiscalía no le interesaba lo que la persona dijo o que no pudo corroborar la información. También que encontró que las pruebas eran mentiras, que no tenían soporte, o que el procesador no estuvo satisfecho con los ofrecimientos de una eventual negociación con la Fiscalía. Hasta que la aceptación no esté materializada ante un juez, tiene reversa siempre sin ninguna consecuencia para el señalado.

Se presentó escrito de acusación, vendrá una audiencia de acusación en donde se descubrirán los elementos materiales probatorios por parte de la Fiscalía, se podrán hacer algunas peticiones de competencia, impedimentos o causales de recusación o alguna nulidad y después vendrá la audiencia preparatoria donde se fijan y se excluyen las pruebas del juicio. Finalmente hay un juicio.

El exdiputado de Atlántico cambió repentinamente su discurso, sobre todo frente a su padre, ¿esto puede ser una estrategia jurídica?

Francisco Bernate: El cambio de discurso puede ser una estrategia jurídica, pero es que aquí la única estrategia que es posible o que es lo que es procedente es justificar todos esos ingresos y todos esos gastos, lo demás son arandelas. Yo sí creo que hubo un canal de estrategia jurídica en el sentido de pararse de la mesa con la Fiscalía, lo cual insisto, es normal, puede ocurrir. No pienso que sea una estrategia pública, simplemente si ya no va a colaborar, pues lo mejor es que guarde silencio.

"Hasta que no inicie el juicio, las posibilidades de negociación para acordar un principio de oportunidad siguen vigentes", expresó Cancino

