🔴 EN VIVO | Nicolás Petro y Day Vásquez: continúa la audiencia de medida de aseguramiento

Luego de aproximadamente 9 horas de audiencia en las que la Fiscalía presentó las pruebas en contra de Nicolás Petro y su expareja, Daysuris Vásquez, se determinó, con aprobación de los presentes, que la diligencia continúe este viernes 4 de agosto a las 9:00 de la mañana.

Ahora será el turno para la intervención de la Procuraduría General de la Nación y la defensa de los señalados, para quienes el ente acusador pidió medida de aseguramiento domiciliara, en el caso de Petro Burgos; y no privativa de la libertad para Vásquez.

En el marco de la audiencia de medida de aseguramiento contra Petro Burgos y Vásquez, se conocieron reveladores detalles entregados al juez como material probatorio por la Fiscalía General de la Nación.

Nicolás Petro aceptó haber recibido dinero irregular y que este ingresó a campaña presidencial

Entre otras cosas, Nicolás Petro reconoció que sí recibió una millonaria cifra de dinero, el cual usó para beneficio propio y de Day Vásquez, y la otra parte entró a la campaña del presidente Gustavo Petro sin que fuera reportado.

“Sí recibió altas sumas de dinero de parte de Samuel Santander Lopesierra, conocido como el ‘Hombre Marlboro’, del señor Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del reconocido Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca, del señor Óscar Camacho, en calidad de empresario poderoso de la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander”.

Además, en el marco de la investigación en su contra, el hijo del presidente de la República dijo que renunciará a su cargo como diputado a la Asamblea del Atlántico.

Presidente Petro fue denunciado ante Comisión de Acusación

Tras conocerse la confesión de Petro Burgos, el congresista Jota Pe Hernández radicó una denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por los supuestos dineros irregulares que resultaron en su campaña por la Presidencia.

“He denunciado a Gustavo Petro ante la comisión de Acusaciones! Su propio hijo, con pruebas en mano, confirmó a la Fiscalía que la campaña presidencial sí recibió dineros irregulares. Solicito se investigue, que todo delito sea castigado y todo corrupto vaya a la cárcel”, dijo el congresista.

Distintos sectores políticos reaccionaron a la confesión del diputado. El expresidente Andrés Pastrana comentó que “la responsabilidad penal de los dineros recibidos por Nicolás Petro recae sobre el beneficiario del ilícito, el candidato y hoy presidente Gustavo Petro”, mientras que el líder del Partido Liberal, César Gaviria, hizo un llamado al Congreso para validar la información.

Las pruebas de la Fiscalía

El fiscal Mario Burgos entregó un importante número de pruebas al juez del caso, entre audios, contratos y conversaciones telefónicas que incriminaban a Nicolás Petro. Por medio de una línea del tiempo, enumeró todos los hechos destacables en el marco de la investigación.

Profundizó en la compra de inmuebles, vehículos, chats de WhatsApp, llamadas telefónicas, y más. Por ello se conoció que, durante una llamada entre Day Vásquez y Máximo Noriega, la exesposa de Nicolás Petro confirmó que Musa Besaile también aportó financieramente:

“Él ha cogido plata, le ha recibido a Besaile, al de Redsalud, otra vez le recibió plata a Santos Lopesierra, Máximo, yo sí sé”, se le escucha decir a Day Vásquez.

“A ninguno de mis hijos le he dicho jamás que delinca”: presidente Gustavo Petro

Desde Sincelejo, el presidente Gustavo Petro se pronunció por toda la situación que envuelve a su hijo y que vincula dineros ilícitos en su campaña. Esto dijo:

“Obviamente, si eso fuese cierto, este presidente se tendría que ir el día de hoy porque yo no soy Uribe, Santos, no soy Duque, no soy ninguno de ellos que han pasado atrás por obvias razones. Vengo de otro tipo de manera de entender las cosas, no critico a los otros, pero nosotros venimos de algo diferente, otra historia, otra realidad, otra sensibilidad y entonces tengo que decirle a esa persona: no siga diciendo mentiras”.