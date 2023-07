Las maniobras judiciales de Nicolás Petro en medio de la investigación de la Fiscalía

Pasadas la 1:30 p.m. de este sábado 29 de julio llegaron a Bogotá Nicolás Petro y Day Vásquez luego de haber sido capturados por la Fiscalía General de la Nación en Barraquilla.

A Petro y Vásquez se les solicitarán las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos, quienes son acusados por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Antes de ser capturado, el hijo del presidente de la República, Gustavo Petro, ya había hecho unas movidas jurídicas para defenderse, esto después de que la Fiscalía anunciara el pasado 3 de marzo que abría una investigación formal en su contra por las acusaciones que se le hacían de haber recibido dinero ilegal.

Las revelaciones las hizo su exesposa Vásquez en entrevista con la Revista Semana, quien lo acusó de haber recibido 250.000 dólares, es decir cerca de $1.000 millones para la campaña del presidente, pero que finalmente no reportó en las cuentas oficiales y se los quedó.

“Me defenderé desde el plano legal de las acusaciones lanzadas en mi contra y solo ante los órganos pertinentes me referiré al respecto. Es allí en donde ratificaré mi inocencia, demostrando que no he recibido dineros ni del narcotráfico, ni de la corrupción cómo lo han asegurado”, afirmó Petro el 14 de marzo sobre las acusaciones de Vásquez.

La partida de ajedrez de Nicolás Petro

La primera movida del hijo del mandatario fue la recusación que hizo en contra de los fiscales Mario Andrés Burgos y Luis Fernando Merchán, recusación que fue negada en mayo por el fiscal Francisco Barbosa debido a que no se comprobó amistad o cercanía de los fiscales como lo denunció Petro.

La segunda movida fue otra recusación interpuesta en contra del propio fiscal Barbosa aludiendo a que los choques políticos que estaban teniendo en su momento el fiscal y el presidente podrían afectar el proceso.

En este caso, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia estudió el caso y terminó negando la recusación asegurando que el fiscal no es la persona que directamente adelantaba la investigación.

Finalmente, esos intentos se quedaron en la captura de Petro y Vásquez en horas de la mañana de este sábado 29.