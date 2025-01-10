CANAL RCN
Colombia Video

Bebé habría salido sin vida del jardín en La Calera: ¿Quién responde por estos centros de cuidado?

El centro médico que recibió al bebé practicó maniobras de reanimación, pero él no resistió.

Noticias RCN

octubre 01 de 2025
09:56 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La muerte de un bebé de apenas 11 meses en un jardín infantil en La Calera sigue siendo un misterio. La familia se dirigió a Medicina Legal en busca de respuestas.

“Tenía su tete completo”: madre de bebé muerto en jardín revela graves inconsistencias en el caso
RELACIONADO

“Tenía su tete completo”: madre de bebé muerto en jardín revela graves inconsistencias en el caso

El jardín en el que ocurrieron los hechos aseguró a la madre de Liam que el niño había broncoaspirado por “comer mucho”, pero sorpresivamente su lonchera estaba intacta, denunció la joven: “Tenía su tete completo, tenía su fruta sin comer".

Cuando llego está la profesora Juliana y yo le digo, ¿dónde está mi hijo? ¿Qué me dice ella? Está en reanimación. Le digo, ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Y me dice: ‘broncoaspiró por comer mucho’.

Lo que descubrió días antes la madre del bebé muerto en jardín de La Calera, Cundinamarca
RELACIONADO

Lo que descubrió días antes la madre del bebé muerto en jardín de La Calera, Cundinamarca

El bebé habría salido sin vida del jardín en La Calera

El hospital al que fue trasladado el bebé de 11 meses queda ubicado a ocho minutos del jardín en el que habrían ocurrido los hechos.

De acuerdo con el parte del centro médico, al niño se le declaró hora de defunción:

Lo que se conoce es que una de las cuidadoras llevó al niño al hospital, pero, al parecer, ya estaba sin vida; así describió el centro de salud su ingreso:

Se realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar, se declara hora de defunción y se procede a realizar notificación a las autoridades competentes.

Investigan la extraña muerte de un bebé de 11 meses en Cundinamarca: esto se sabe
RELACIONADO

Investigan la extraña muerte de un bebé de 11 meses en Cundinamarca: esto se sabe

¿Quién supervisa el jardín donde murió bebé de 11 meses?

En una casa pequeña funcionaba el jardín, llamado centro de simulación temprana en La Calera, donde quedaban bajo su protección más de 25 niños.

El lugar fue sellado, pero no habría una entidad vigilada que regule su funcionamiento, así lo informó Juan Carlos Hernández, alcalde de La Calera:

En el tema del centro de simulación y atención de estos niños no se identifica un órgano de inspección, vigilancia y control.

Desgarrador relato de la mamá del bebé que murió en Cundinamarca: “Hoy puede ser mi niño, mañana el de otra persona”
RELACIONADO

Desgarrador relato de la mamá del bebé que murió en Cundinamarca: “Hoy puede ser mi niño, mañana el de otra persona”

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

CNE

CNE negó por segunda vez la personería jurídica de Progresistas

Policía Nacional

Desmantelan red que falsificaba pagos de comparendos en Valle de Aburrá

LGBTI

Deportista trans excluida de la Liga de Voleibol de Antioquia no tenía ventajas: lo que halló la Corte

Otras Noticias

Cundinamarca

Prográmese: tres pueblos en Cundinamarca para visitar esta semana de receso

La semana de receso se convertirá en la mejor oportunidad para realizar una gran variedad de actividades a pocas horas de Bogotá.

Enfermedades

¿El abuso de medicamentos puede dañar el hígado y los riñones de forma crónica?

¿Por qué el uso excesivo de analgésicos causa daño irreversible en hígado y riñones?

Estados Unidos

Los efectos del cierre de gobierno en Estados Unidos: inminentes despidos masivos

Resultados lotería

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 1 de octubre de 2025

Mundial de fútbol

Así están estafando a fans del Mundial 2026: revelaron la ola de fraudes