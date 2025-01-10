Bebé habría salido sin vida del jardín en La Calera: ¿Quién responde por estos centros de cuidado?

La muerte de un bebé de apenas 11 meses en un jardín infantil en La Calera sigue siendo un misterio. La familia se dirigió a Medicina Legal en busca de respuestas.

El jardín en el que ocurrieron los hechos aseguró a la madre de Liam que el niño había broncoaspirado por “comer mucho”, pero sorpresivamente su lonchera estaba intacta, denunció la joven: “Tenía su tete completo, tenía su fruta sin comer".

Cuando llego está la profesora Juliana y yo le digo, ¿dónde está mi hijo? ¿Qué me dice ella? Está en reanimación. Le digo, ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Y me dice: ‘broncoaspiró por comer mucho’.

El bebé habría salido sin vida del jardín en La Calera

El hospital al que fue trasladado el bebé de 11 meses queda ubicado a ocho minutos del jardín en el que habrían ocurrido los hechos.

De acuerdo con el parte del centro médico, al niño se le declaró hora de defunción:

Lo que se conoce es que una de las cuidadoras llevó al niño al hospital, pero, al parecer, ya estaba sin vida; así describió el centro de salud su ingreso:

Se realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar, se declara hora de defunción y se procede a realizar notificación a las autoridades competentes.

¿Quién supervisa el jardín donde murió bebé de 11 meses?

En una casa pequeña funcionaba el jardín, llamado centro de simulación temprana en La Calera, donde quedaban bajo su protección más de 25 niños.

El lugar fue sellado, pero no habría una entidad vigilada que regule su funcionamiento, así lo informó Juan Carlos Hernández, alcalde de La Calera: