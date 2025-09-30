Lo que descubrió días antes la madre del bebé muerto en jardín de La Calera, Cundinamarca

En medio de la conmoción por la extraña muerte de un bebé de 11 meses que estaba bajo el cuidado de un jardín infantil en La Calera, Cundinamarca, y que inexplicablemente tuvo que ser trasladado a urgencias por una presunta broncoaspiración, la madre exige respuestas ante una serie de irregularidades en el caso.

Mildred Narváez, la madre de Liam, denunció graves irregularidades que comenzó a notar dos semanas antes de la muerte de su hijo en manos de sus cuidadoras, de quienes espera una explicación.

Una de esas alertas tendría que ver con pequeñas marcas en su rostro, supuestamente, de golpes inofensivos de los que la madre no era informada.

Liam, el bebé muerto en jardín de La Calera presentaba golpes en el rostro

De acuerdo con el relato de la madre, un par de semanas antes del trágico final de su bebé comenzó a notar que presentaba algunas marcas pequeñas en el rostro.

En vista de que no era informada, decidió preguntar a las profesoras por qué el bebé tenía esos hematomas en el rostro:

Hace como dos semanas el niño presentó un golpecito pequeñito. Yo le digo que qué le había pasado, que supuestamente por el caminador, porque como el niño ya estaba intentando dar pasos que se tropezaba con el caminador y se golpeaba en la carita.

Estos golpes se habrían hecho más recurrentes: "como a los tres días, el niño presenta otro golpecito en la carita y no me dicen nada. Si yo no me doy cuenta en el momento que estoy recogiendo a mi hijo, ellas no me dicen nada.

¿Cuál fue la respuesta de ellas? Dijeron: Es que se nos se había olvidado decirle.

La respuesta de las profesoras del jardín a los golpes del bebé

Los padres del bebé percibieron que algo no estaba bien luego de la respuesta de las profesoras y escribieron un mensaje al jardín:

Le escribimos con el papá por la tarde porque no nos pareció que no nos informaran, que no nos dijeran de ese golpecito y la respuesta fue: ‘Papito, nosotras informamos por medio del grupo cuando es algo delicado, como un chichón, un hematoma, un morado grande, una laceración de piel, pero como fue algo superficial se lo informamos a la mamita’.

Sin embargo, la madre asegura que si ella no hubiese pedido una explicación no le habrían dicho nada.

“¿Por qué me lo informaron? Porque me di cuenta en el momento de recoger al niño. Si no, no me hubieran dicho nada", dijo.