CANAL RCN
Colombia Video

Niña de tres años quedó herida por bala perdida en Atlántico: detalles sobre su estado

También resultó herido un hombre de 25 años. Hace pocos días, un menor murió por una bala perdida.

Noticias RCN

noviembre 28 de 2025
08:14 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una niña de tres años resultó herida en una de sus piernas durante un ataque armado ocurrido en el barrio Villa Aspro, Sabanalarga. Se presentó sobre las 5:00 p.m. del 26 de noviembre en la carrera 19 con calle 19.

Video registró atroz masacre en pleno partido de fútbol en Galapa, Atlántico
RELACIONADO

Video registró atroz masacre en pleno partido de fútbol en Galapa, Atlántico

Al parecer, hombres armados llegaron hasta la vivienda de un joven de 25 años y dispararon contra él. La menor, quien se encontraba allí, fue alcanzada por una de las balas en su pierna izquierda.

Niña se encuentra estable: bala habría impactado en su pierna

Tanto la niña como el joven fueron trasladados hasta la clínica San Rafael. Ambos están fuera de peligro con pronóstico estable y las autoridades se encuentran investigando.

Con respecto a los sicarios, solamente se sabe que se movilizaban en motocicleta. El ataque se suma a otro incidente ocurrido a comienzos de esta semana, en el que un niño de siete años murió por una bala perdida.

Niño de siete años murió por bala perdida

Este caso se presentó durante la madrugada del lunes 24 de noviembre. De acuerdo con lo mencionado por la Policía, en una camioneta se movilizaba José Antonio Zapata Álvarez; vinculado al Clan del Golfo que se hace llamar ‘Toñito’.

¿Qué se sabe de la intoxicación masiva en Barranquilla?: Hay 41 personas afectadas
RELACIONADO

¿Qué se sabe de la intoxicación masiva en Barranquilla?: Hay 41 personas afectadas

Los otros pasajeros eran su pareja e hijo, el menor de siete años. Cuando el vehículo pasó por la vereda La Piedra, llegaron sicarios motorizados que dispararon varias veces. Su objeto era asesinarlo.

El niño, identificado como Lian David Yepes, fue llevado a la Clínica Reina Catalina, donde murió a las pocas horas.

Sabanalarga y los otros municipios cercanos a Barranquilla (Baranoa, Polo Nuevo, Luruaco y Repelón) han sido territorios azotados por el Clan del Golfo. Desde hace varios años, este grupo ha tenido disputas con Los Rastrojos, Costeños y Papalópez.

La población entonces ha quedado en medio del deseo de controlar el microtráfico y las extorsiones. Partiendo de 2020, la Defensoría ha emitido alertas tempranas sobre este asunto.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Disidencias de las Farc

Filtraciones y alianzas: estos son los tres perfiles detrás de la filtración de información a las disidencias

Cartagena

Cartagena reactiva proyecto de protección costera que estaría listo en junio de 2026

Inseguridad

Abandonaron a conductor en una zona boscosa de Soacha tras intimidarlo y robarle su vehículo en Soacha

Otras Noticias

Dólar

Dólar en Colombia sigue con tendencia a la baja: así está su precio HOY viernes 28 de noviembre

Así abrió el precio de la divisa en el cierre de la última semana del penúltimo mes del año.

Donald Trump

Trump anuncia que suspenderá “la migración desde países del tercer mundo” permanentemente

El mandatario insiste en aplicar técnicas de migración a la inversa y revisar el estado migratorio de residentes permanentes provenientes de 19 países.

Artistas

Manager de Pirlo se tatuó la cara de Blessd y ofreció dinero a quienes hicieran lo mismo

Millonarios

La promesa argentina que Millonarios quiere fichar para el 2026: ¿De quién se trata?

Enfermedades

Cambios en el estilo de vida que podrían prevenir el Parkinson, según expertos