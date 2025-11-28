Niña de tres años quedó herida por bala perdida en Atlántico: detalles sobre su estado

Una niña de tres años resultó herida en una de sus piernas durante un ataque armado ocurrido en el barrio Villa Aspro, Sabanalarga. Se presentó sobre las 5:00 p.m. del 26 de noviembre en la carrera 19 con calle 19.

Al parecer, hombres armados llegaron hasta la vivienda de un joven de 25 años y dispararon contra él. La menor, quien se encontraba allí, fue alcanzada por una de las balas en su pierna izquierda.

Niña se encuentra estable: bala habría impactado en su pierna

Tanto la niña como el joven fueron trasladados hasta la clínica San Rafael. Ambos están fuera de peligro con pronóstico estable y las autoridades se encuentran investigando.

Con respecto a los sicarios, solamente se sabe que se movilizaban en motocicleta. El ataque se suma a otro incidente ocurrido a comienzos de esta semana, en el que un niño de siete años murió por una bala perdida.

Niño de siete años murió por bala perdida

Este caso se presentó durante la madrugada del lunes 24 de noviembre. De acuerdo con lo mencionado por la Policía, en una camioneta se movilizaba José Antonio Zapata Álvarez; vinculado al Clan del Golfo que se hace llamar ‘Toñito’.

Los otros pasajeros eran su pareja e hijo, el menor de siete años. Cuando el vehículo pasó por la vereda La Piedra, llegaron sicarios motorizados que dispararon varias veces. Su objeto era asesinarlo.

El niño, identificado como Lian David Yepes, fue llevado a la Clínica Reina Catalina, donde murió a las pocas horas.

Sabanalarga y los otros municipios cercanos a Barranquilla (Baranoa, Polo Nuevo, Luruaco y Repelón) han sido territorios azotados por el Clan del Golfo. Desde hace varios años, este grupo ha tenido disputas con Los Rastrojos, Costeños y Papalópez.

La población entonces ha quedado en medio del deseo de controlar el microtráfico y las extorsiones. Partiendo de 2020, la Defensoría ha emitido alertas tempranas sobre este asunto.