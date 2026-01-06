Adolescente de 14 años logró escapar de su papá que la estaría abusando sexualmente en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a un hombre señalado de abusar sexualmente a su propia hija, menor de edad, en el interior de su casa, ubicada en el barrio San Antonio, en la localidad de Usaquén, en el norte de la capital colombiana.

Los gritos de la menor que buscó ayuda con sus vecinos alertaron a los uniformados del CAI Verbenal “logrando la captura de un hombre de 42 años, como presunto responsable de cometer actos sexuales abusivos contra una menor de edad”, indica el informe.

Los patrulleros encontraron a una persona retenida por residentes del sector.

Adolescente logró escapar de una violación a manos de su padre

De acuerdo con la versión de los vecinos, este hombre habría realizado tocamientos indebidos a la menor al interior de su vivienda.

La adolescente logró pedir auxilio y escapar por una ventana hacia el primer piso, donde fue resguardada por la comunidad.

El teniente coronel, Ricardo Chaves, comandante de la estación de Policía Usaquén, explicó que, según la declaración de quien sería su propia hija “mediante engaños y promesas, al parecer, habría realizado unos tocamientos indebidos”, dijo.

Enviaron a la cárcel a padre que intentaba violar a su hija

La Policía indicó que tras una llamada “nuestra zona de atención tiene conocimiento de los hechos logra la ubicación de esta persona y la deja a disposición de las autoridades competentes por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años”.

Fue detenido y puesto a disposición de las autoridades competentes. Un Juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.