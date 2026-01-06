CANAL RCN
Colombia

Adolescente de 14 años logró escapar de su papá que la estaría abusando sexualmente en Bogotá

La menor pidió auxilio y fue resguardada por los vecinos en el barrio San Antonio, en Usaquén.

Adolescente de 14 años logró escapar de su papá que la estaba abusando sexualmente en Bogotá
Foto: Mebog.

Noticias RCN

enero 06 de 2026
12:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a un hombre señalado de abusar sexualmente a su propia hija, menor de edad, en el interior de su casa, ubicada en el barrio San Antonio, en la localidad de Usaquén, en el norte de la capital colombiana.

Los gritos de la menor que buscó ayuda con sus vecinos alertaron a los uniformados del CAI Verbenal “logrando la captura de un hombre de 42 años, como presunto responsable de cometer actos sexuales abusivos contra una menor de edad”, indica el informe.

Los patrulleros encontraron a una persona retenida por residentes del sector.

Así funcionaba una banda que distribuía contenido sexual de menores hacia varios países
RELACIONADO

Así funcionaba una banda que distribuía contenido sexual de menores hacia varios países

Adolescente logró escapar de una violación a manos de su padre

De acuerdo con la versión de los vecinos, este hombre habría realizado tocamientos indebidos a la menor al interior de su vivienda.

La adolescente logró pedir auxilio y escapar por una ventana hacia el primer piso, donde fue resguardada por la comunidad.

El teniente coronel, Ricardo Chaves, comandante de la estación de Policía Usaquén, explicó que, según la declaración de quien sería su propia hija “mediante engaños y promesas, al parecer, habría realizado unos tocamientos indebidos”, dijo.

A la cárcel administradores de hotel que explotaban sexualmente a menor: la inducían a tener encuentros sexuales para su manutención
RELACIONADO

A la cárcel administradores de hotel que explotaban sexualmente a menor: la inducían a tener encuentros sexuales para su manutención

Enviaron a la cárcel a padre que intentaba violar a su hija

La Policía indicó que tras una llamada “nuestra zona de atención tiene conocimiento de los hechos logra la ubicación de esta persona y la deja a disposición de las autoridades competentes por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años”.

Fue detenido y puesto a disposición de las autoridades competentes. Un Juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Capturan a hombre que transmitía vejámenes sexuales contra menores por redes sociales en Huila
RELACIONADO

Capturan a hombre que transmitía vejámenes sexuales contra menores por redes sociales en Huila

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Transmilenio

Recargas gratuitas para los pasajes de Transmilenio en Bogotá: ¿cómo adquirirlas?

Asesinatos en Colombia

Zulma Guzmán fue capturada en Londres: inicia el proceso para su extradición

Estados Unidos

Embajador de Colombia en EE.UU. remitió una nota de protesta a Marco Rubio

Otras Noticias

Salud mental

¿Cómo desconectarse del trabajo?: expertos explican técnicas para mejorar la salud mental

Aunque llega a ser una labor complicada, poner límites entre el trabajo y el ocio podría ayudar a mejorar la salud mental.

Venezuela

Donald Trump sobre Nicolás Maduro: "Es un hombre violento, tienen una cámara de tortura en Caracas"

El presidente de Estados Unidos lanzó serias acusaciones contra Nicolás Maduro, acusándolo de ser responsable de "millones de muertes".

FC Barcelona

Barcelona vs. Athletic Bilbao, semifinal Supercopa de España: fecha, hora y canal para ver

Fenómenos naturales

Prográmese: estos son los fenómenos astrológicos que se podrán ver durante enero

Dólar

Nuevo cambio en el precio del dólar en Colombia hoy: vea los movimientos de este martes 6 de enero