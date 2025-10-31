CANAL RCN
Cayeron 'Los Carroñeros': sacrificaban animales enfermos en mataderos para vender su carne en Pereira

El grupo obtenía millonarias ganancias cada mes con esta práctica clandestina.

Noticias RCN

octubre 31 de 2025
12:17 p. m.
Una operación desarrollada por la Fiscalía, el CTI y la Policía, permitió exponer red de comercio ilegal de carne.

Se trata del grupo conocido como 'Los Carroñeros', una organización que sacrificaba animales enfermos en mataderos clandestinos de Pereira y Dosquebradas, sin ningún tipo de control sanitario ni autorización para ejercer esta actividad.

Cayeron 'Los Carroñeros': vendían carne de animales enfermos en Pereira

De acuerdo con la investigación, Los Carroñeros adquirían animales enfermos o en mal estado de salud a proveedores que conocían el destino final del ganado.

Luego, los transportaban hasta los mataderos ilegales ubicados en las veredas El Chocho y Gaitán Alto, en zona rural de Pereira, donde eran sacrificados sin cumplir las normas básicas de higiene ni las condiciones exigidas por las autoridades sanitarias.

El material probatorio reveló que en esos lugares no existían medidas de salubridad, ni sistemas adecuados para el manejo de desechos, lo que representaba un riesgo directo tanto para los consumidores como para el medio ambiente.

Tras el sacrificio, la carne era transportada en vehículos que no contaban con cadena de frío, ni con permisos para la distribución de alimentos.

¿A dónde era llevada la carne de los animales enfermos sacrificados?

Una vez trasladada, la carne era comercializada en diferentes zonas de Pereira, específicamente en los barrios Providencia, Las Brisas, Villasantana, Cuba, Centro, San Nicolás y Kennedy, así como en los sectores de Santiago Londoño, El Japón y Saturno, en Dosquebradas.

Allí era vendida a los consumidores como si se tratara de producto legal.

Según los investigadores, la red distribuía alrededor de 2.500 kilos de carne cada semana, lo que les representaba ganancias mensuales cercanas a los 300 millones de pesos.

Tenían diferentes roles para la comercialización de la carne

En esta estructura participaban personas con distintos roles, desde quienes se encargaban de comprar los animales, hasta los matarifes, transportadores y distribuidores finales.

En el operativo fueron capturados diez presuntos integrantes del grupo: Andrés Felipe Gómez Agudelo, Miguel Ángel Beltrán Valencia, Junior Ancízar Guerrero Cuervo, Parménides Díaz Lasso, Dorancé Henao Ospina, Yessica Bibiana Valencia Herrera, Otoniel Gómez Loaiza, José Octavio Londoño Lotero, Jorge Eliécer Mojica Gaviria y Jorge Eliécer Vásquez Benítez.

La Fiscalía imputó a los detenidos los delitos de corrupción de alimentos, abigeato, concierto para delinquir, daño a los recursos naturales y contaminación ambiental, según su responsabilidad individual.

Ninguno de los procesados aceptó los cargos durante las audiencias concentradas.

Hallan mataderos clandestinos en Pereira

Como resultado de la operación, las Secretarías de Salud de Pereira y Dosquebradas ordenaron la clausura de dos mataderos clandestinos y diez puntos de venta de carne, donde se hallaron rastros del producto proveniente de los animales sacrificados ilegalmente.

Cabe mencionar que, durante los procedimientos se incautaron 2.9 toneladas de carne de cerdo, además de dos camiones, un vehículo tipo campero, congeladores, cuartos fríos, básculas, molinos y demás herramientas utilizadas para el procesamiento de los animales.

