Revelan video de 2018: dueño de 'Samantha' ya había agredido a otra perrita en un ascensor

La plataforma por los animales ALTO difundió las imágenes que muestran a Andrés Mauricio Ariza pateando a otra canina.

octubre 31 de 2025
12:50 p. m.
El caso de Samantha, la Golden Retriever de 14 años víctima de un aparente episodio de maltrato en un edificio de Cedritos, Bogotá, hizo que se revelara un video antiguo que sugiere reincidencia del presunto agresor.

La plataforma por los animales ALTO difundió material audiovisual de 2018 en el que se ve a Andrés Mauricio Ariza agrediendo a otra perrita de la misma raza, denunciada en su momento con el nombre de Sara.

Revelan video de 2018 del dueño de 'Samantha' agrediendo a otra perrita

La secuencia de hechos, documentada por cámaras de seguridad del conjunto residencial, reveló una cadena de hechos que terminó con la intervención institucional.

En el video de 2018 se observa a el sujeto ingresar a un ascensor donde ya estaba una perrita pequeña, aparentemente de raza Golden Retriever y, acto seguido, darle una patada.

El hombre permanece en el elevador con la canina durante unos segundos y, al abrirse las puertas, sale acompañado del animal.

La organización acompañó la publicación con este mensaje:

Este es Andrés Mauricio Ariza, el sujeto que agredió vilmente a la perrita Samantha, en un edificio de Cedritos, Bogotá. En 2018, ya había sido denunciado por otro caso de maltrato a una perrita de nombre Sara. Un maltratador reincidente que permanece en la impunidad

¿Qué se sabe de 'Samantha' la perrita recientemente agredida por este hombre?

Tras la difusión del último caso, veterinarios del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) emitieron un concepto médico desfavorable respecto a la condición de Samantha, lo que permitió su rescate por parte de la entidad.

El diagnóstico del equipo clínico y la documentación técnica fueron el argumento para sustraer a la perrita del domicilio y garantizarle atención veterinaria.

No obstante, el operativo inicial no permitió el retiro de otros animales que permanecían en la vivienda: dos gatos siguieron bajo la custodia del presunto agresor debido al “estado de alteración y agresividad” del sujeto, según el reporte del IDPYBA.

Pero finalmente, en la noche del miércoles 29 de octubre, el IDPYBA, la Secretaría de Gobierno, la Alcaldía Local, la Policía Metropolitana y el Inspector de Policía realizaron un procedimiento que permitió ingresar al domicilio.

En ese operativo conjunto se logró la aprehensión de los dos felinos.

