“No se es potencia de la vida, cuando hay que huir de la guerra”: en cinco días, 128 campesinos dejaron sus tierras

Los últimos cinco días, 128 campesinos, de 51 familias, han tenido que dejar sus tierras y refugiarse en el coliseo de Tarazá, por miedo a quedar en medio de los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo o en un campo minado.

La situación, de acuerdo con el alcalde Yomer Álvarez, es crítica. A diario siguen llegando familias campesinas que fueron desplazadas y entre los refugiados hay 32 menores de edad y 18 adultos mayores, que han estado durmiendo en colchonetas y viviendo bajo el mismo techo:

“A nosotros, como administración, y a mí, como alcalde, nos mueven las personas. Independientemente, de si tenemos capacidad o no, vamos a estar acompañando, como desde el día cero, a las personas que llegaron al municipio, aunque es una situación que cada día es más compleja”, lamentó.

En su mayoría, vienen de las veredas de Tájni y Doradas Altas. Pero se sabe que otros campesinos quedaron confinados en sus casas. “Esto no es nada nuevo. Nosotros hablamos con las personas que están en el coliseo y nos manifiestan que les da miedo ir al campo, ir a laborar, ir a cosechar, por el temor de quedar en medio de un campo minado”, advirtió el alcalde, en diálogo con Noticias RCN.

Un llamado de urgencia al Gobierno Nacional:

Según Álvarez, desde hace meses, él y otros alcaldes han venido “pidiéndole al Ejército y al Gobierno Nacional que ejerzan una presencia efectiva y permanente sobre el sector limítrofe del municipio de Cáceres, Anorí, Valdivia y Tarazá, donde hemos tenido muchas dificultades. En todos los concejos de seguridad en el departamento y en la región lo ponemos sobre la mesa”.

La Gobernación de Antioquia los ha acompañado desde el principio, por medio de la dirección de derechos humanos del departamento, pero no puede decir lo mismo del Gobierno: “Hasta ayer, recibimos una llamada del Comité de Víctimas Nacional. Nos sentimos solos, nos sentimos abandonados y, ayer, reunido con la presidenta de Asocomunal, se le aguaban los ojos diciéndome que no hay una respuesta ni esperanza de volver al territorio”.

Su llamado enérgico al Gobierno es que busque solucionar los problemas de Colombia, antes de mirar al exterior y ofrecer una fuerza de protección a países extranjeros: “Señor presidente, debería de estar pensando más en cómo pacífica nuestro país, en cómo le ordena al Ejército Nacional controlar el territorio y, después de que solucionemos lo de Colombia, miramos como ayudamos en Palestina, pero primero tienen que ser las veredas, los corregimientos y los departamentos de Colombia, los que tienen que vivir en paz”.

¿Qué dice el Gobierno Nacional?

De acuerdo con el mayor general Erik Rodríguez Aparicio, comandante encargado del Ejército Nacional, “en este momento, ya hay tropas en el sector. Las familias que se desplazaron hacia el casco urbano de Tarazá y de Cáceres fueron ayudadas, precisamente, por el Ejército para poder salir y están siendo atendidas en dichos municipios, siguiendo los protocolos correspondientes”.

Sin embargo, “el fenómeno que está golpeando a Tarazá es el mismo fenómeno que aqueja al sur de Bolívar”, en donde colegios, cultivos y hogares están rodeados de minas antipersona y grupos armados siembran minas en la noche y las retiran en el día, para limitar la movilidad.