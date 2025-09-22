CANAL RCN
Colombia

Alcaldía de Bogotá confirmó que no habrá Día sin Carro en Bogotá este 22 de septiembre

La Alcaldía de Bogotá aclaró que este 22 de septiembre no habrá Día sin Carro. Conoce qué vehículos tienen restricción por Pico y Placa.

Día sin carro
Día sin Iva /Foto: Secretaría de Movilidad

Noticias RCN

septiembre 22 de 2025
07:33 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este lunes 22 de septiembre se celebra en el mundo el Día Mundial sin Carro, una fecha que busca generar conciencia sobre el impacto ambiental del uso excesivo de vehículos particulares.

Nueva jornada del Día Mundial sin Carro: ciudades en Colombia donde habrá restricciones
RELACIONADO

Nueva jornada del Día Mundial sin Carro: ciudades en Colombia donde habrá restricciones

En ciudades como Cali y Montería sí habrá una jornada de Día sin Carro y sin Moto, pero en Bogotá el panorama es distinto.

Durante el fin de semana circuló en grupos de WhatsApp y redes sociales la versión de que en la capital también se realizaría esta medida, lo que generó confusión entre conductores y ciudadanos. Ante la ola de rumores, la Alcaldía de Bogotá hizo un pronunciamiento oficial.

Día sin carro y moto en Cali: fecha, horarios y restricciones
RELACIONADO

Día sin carro y moto en Cali: fecha, horarios y restricciones

No habrá Día sin Carro en Bogotá este 22 de septiembre

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) aclaró que se trata de una información falsa. “No habrá nueva jornada de Día sin Carro y sin Moto en Bogotá este lunes, ya que en febrero de 2025 ya se realizó la medida”, informó la entidad.

¿La mencionaba en sus canciones? Nueva pista sobre el hallazgo de adolescente en carro del rapero d4vd
RELACIONADO

¿La mencionaba en sus canciones? Nueva pista sobre el hallazgo de adolescente en carro del rapero d4vd

De esta manera, la jornada de este 22 de septiembre será completamente normal en materia de movilidad en la capital.

Sin embargo, la Administración recordó a los ciudadanos que el Día sin Carro en Bogotá está institucionalizado para el mes de febrero, y cualquier anuncio se hará de forma oficial a través de los canales de la Alcaldía y la SDM.

Vehículos que tienen restricción este lunes por Pico y Placa

Aunque no habrá Día sin Carro, sí continúa vigente la medida de Pico y Placa en Bogotá. De lunes a viernes, los carros particulares tienen restricción entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m.

  • En días impares pueden circular las placas terminadas en: 1, 2, 3, 4 y 5.
  • En días pares pueden circular las placas terminadas en: 6, 7, 8, 9 y 0.

Con este anuncio, la Alcaldía busca poner fin a la desinformación y recordar que las medidas de movilidad solo se comunican de manera oficial por los canales institucionales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cauca

Dolor en Cauca: menor de 17 años entre las víctimas fatales de accidente minero

Atlántico

Menor resultó herida por bala perdida en Atlántico: dos casos en menos de una semana

Antioquia

Policía logró frustrar atentado terrorista de disidencias de las Farc en Amalfi, Antioquia

Otras Noticias

Artistas

Dolor en la música: murió reconocida leyenda en un trágico accidente

En el momento del accidente aéreo, la icónica leyenda iba junto a su esposa y su hija de 28 años.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: lunes 22 de septiembre de 2025

Este lunes 22 de septiembre, marca una energía de renovación y ajustes. Libra inaugura su temporada, trayendo equilibrio y nuevas perspectivas.

Finanzas personales

Nuevas reglas para fintech en Colombia: así protegerán los datos de los usuarios

Liga BetPlay

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay tras la fecha 12: hubo remezón entre los grandes

Alimentos

Kéfir, el superalimento probiótico que mejora tu salud intestinal