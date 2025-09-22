Alcaldía de Bogotá confirmó que no habrá Día sin Carro en Bogotá este 22 de septiembre

Este lunes 22 de septiembre se celebra en el mundo el Día Mundial sin Carro, una fecha que busca generar conciencia sobre el impacto ambiental del uso excesivo de vehículos particulares.

En ciudades como Cali y Montería sí habrá una jornada de Día sin Carro y sin Moto, pero en Bogotá el panorama es distinto.

Durante el fin de semana circuló en grupos de WhatsApp y redes sociales la versión de que en la capital también se realizaría esta medida, lo que generó confusión entre conductores y ciudadanos. Ante la ola de rumores, la Alcaldía de Bogotá hizo un pronunciamiento oficial.

No habrá Día sin Carro en Bogotá este 22 de septiembre

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) aclaró que se trata de una información falsa. “No habrá nueva jornada de Día sin Carro y sin Moto en Bogotá este lunes, ya que en febrero de 2025 ya se realizó la medida”, informó la entidad.

De esta manera, la jornada de este 22 de septiembre será completamente normal en materia de movilidad en la capital.

Sin embargo, la Administración recordó a los ciudadanos que el Día sin Carro en Bogotá está institucionalizado para el mes de febrero, y cualquier anuncio se hará de forma oficial a través de los canales de la Alcaldía y la SDM.

Vehículos que tienen restricción este lunes por Pico y Placa

Aunque no habrá Día sin Carro, sí continúa vigente la medida de Pico y Placa en Bogotá. De lunes a viernes, los carros particulares tienen restricción entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m.

En días impares pueden circular las placas terminadas en: 1, 2, 3, 4 y 5.

En días pares pueden circular las placas terminadas en: 6, 7, 8, 9 y 0.

Con este anuncio, la Alcaldía busca poner fin a la desinformación y recordar que las medidas de movilidad solo se comunican de manera oficial por los canales institucionales.