Nohora Mercado Caruso en el sonajero para ser mintic

A menos de un mes de la posesión del nuevo Gobierno Nacional, uno de los nombres que comienza a sonar con mayor fuerza para asumir el liderazgo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) es el de Nohora Mercado Caruso, una ingeniera de sistemas barranquillera con amplia trayectoria en el sector público, la academia y la investigación.

RELACIONADO Fabio Arjona Hincapié será el ministro de Ambiente en el gobierno de Abelardo de la Espriella

Su perfil reúne más de quince años de experiencia en transformación digital, formulación de políticas públicas, innovación tecnológica y fortalecimiento institucional. Actualmente se desempeña como secretaria TIC de la Gobernación de Bolívar, cargo desde el cual ha liderado proyectos de conectividad, apropiación digital e innovación para uno de los departamentos con mayores desafíos en materia de acceso a las tecnologías. Anteriormente fue viceministra de Transformación Digital y ministra encargada durante el Gobierno nacional.

Los retos del Ministerio de las TIC

Aunque aclara que cualquier decisión corresponde exclusivamente al presidente electo, Abelardo de la Espriella, Nohora Mercado reconoce que asumir el Ministerio representaría uno de los mayores retos de su carrera profesional, ya que cuenta con amplia experiencia desde sectores como la academia, la gestión pública, la investigación y la ejecución de proyectos de alto impacto.

RELACIONADO De la Espriella ordena acciones legales por presuntos vínculos de funcionarios del Gobierno Petro con el Clan del Golfo

"Para mí sería todo un honor seguir trabajando por mi país. Creo que el sector TIC es transversal para el desarrollo y aunque se han logrado importantes avances, hay mucho por hacer. Si el señor presidente llegase a considerarlo, sería un honor seguir aportando para cerrar la brecha digital, impulsar la innovación y trabajar por una Colombia más conectada", afirmó.

Un país conectado, pero con profundas brechas

Para Mercado Caruso, Colombia ha registrado avances importantes en materia de conectividad durante los últimos años; sin embargo, considera que aún existen enormes diferencias entre las grandes ciudades y las zonas rurales, en donde la tecnología de internet satelital juega un papel clave.

Desde la experiencia que vive diariamente en Bolívar asegura que la transformación digital todavía no llega con la misma intensidad a muchos municipios apartados.

"La base de todo es la conectividad. El país ha avanzado significativamente, pero todavía existen territorios donde las personas deben desplazarse durante horas simplemente para poder realizar un trámite, estudiar o incluso atender una videollamada. Esa realidad demuestra que la brecha en zonas rurales sigue siendo alta, aun cuando estamos en una era digital, con un mundo hiperconectado y con la disponibilidad de internet satelital", explicó.

RELACIONADO Ministerio de Salud aclaró la situación actual en Colombia ante el brote internacional de Ébola

Según indicó, uno de los indicadores que más preocupa es el acceso a internet en las instituciones educativas.

Actualmente, recordó, solo el 53 % de las escuelas públicas cuentan con internet con fines pedagógicos, situación que limita la formación de miles de estudiantes en competencias digitales y tecnologías emergentes como la inteligencia artificial.

"Necesitamos conectar el ciento por ciento de las escuelas, dotarlas con suficientes equipos de cómputo y herramientas STEAM. Los niños y jóvenes requieren acceso a herramientas tecnológicas que les permitan capacitarse rápidamente, desarrollar habilidades para las nuevas industrias y acceder a oportunidades laborales", sostuvo.

Más allá de ampliar la cobertura de internet, Mercado plantea una visión mucho más amplia para el país. Considera que la tecnología debe convertirse en una política transversal capaz de dinamizar la economía, fortalecer las empresas y generar empleo.

"La tecnología no solamente debe conectar territorios; debe conectar personas, empresas y oportunidades. Cuando una empresa incorpora inteligencia artificial, analítica de datos, automatización o comercio electrónico, mejora su productividad, genera más empleo y aumenta incluso su capacidad exportadora", explicó.

Por eso insiste en que el desarrollo digital debe ir acompañado de programas de formación, emprendimiento e innovación, especialmente dirigidos a jóvenes y mujeres, sectores que considera fundamentales para reducir las brechas sociales y económicas.

Inteligencia artificial para transformar el Estado

Otro de los ejes que propone fortalecer desde el Ministerio es el uso estratégico de la inteligencia artificial dentro de las instituciones públicas.

A su juicio, esta tecnología puede convertirse en una herramienta para simplificar trámites, fortalecer la transparencia y combatir la corrupción.

"Necesitamos un Estado más cercano al ciudadano, más ágil y más transparente. La inteligencia artificial puede mejorar los procesos administrativos, facilitar la interoperabilidad entre entidades y convertirse en una aliada para prevenir hechos de corrupción", aseguró.

No obstante, también advirtió que el crecimiento acelerado de esta tecnología obliga a fortalecer los procesos regulatorios y la alfabetización digital para enfrentar fenómenos como la desinformación y las noticias falsas.

"Lo importante no es tener miedo a la inteligencia artificial sino aprender a utilizarla responsablemente. Debemos seguir fortaleciendo la creatividad, el pensamiento crítico y el conocimiento de las personas", afirmó.

Nohora Mercado considera que Colombia tiene ventajas competitivas suficientes para posicionarse como uno de los principales centros tecnológicos de América Latina.

Entre ellas destaca la infraestructura internacional de conectividad, el crecimiento del talento digital y la posibilidad de atraer inversión extranjera para el desarrollo de centros de datos, laboratorios de inteligencia artificial y proyectos de computación en la nube.

"Uno de los grandes retos es convertir a Colombia en un hub regional de inteligencia artificial y servicios digitales. Debemos atraer empresas tecnológicas, fortalecer los centros de investigación y crear oportunidades para que nuestro talento no tenga que irse del país", señaló.

La funcionaria considera igualmente indispensable fortalecer el ecosistema de emprendimiento tecnológico mediante capital semilla, acompañamiento empresarial y alianzas con organismos multilaterales como la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Uno de los aspectos que más destaca Mercado es que buena parte de su visión sobre la transformación digital se ha construido trabajando directamente con las comunidades.

Como secretaria TIC de Bolívar ha liderado iniciativas como Mompox Inteligente, la estrategia Colmenas Digitales, programas de dotación tecnológica para instituciones educativas y la consolidación de la Universidad de los Montes de María, un proyecto que incorpora un centro de innovación especializado en inteligencia artificial aplicada al agro y la sostenibilidad ambiental.

El proyecto 'Mompox Inteligente, Digital y Conectado' ha recibido tres premios como la mejor iniciativa del sector público en los Smart City Innovators Awards 2025, entregado por la industria en evento internacional que impulsa el uso de tecnologías, la innovación y la creación de alianzas para el desarrollo de ciudades inteligentes en América Latina.

Para ella, estos proyectos demuestran que la tecnología tiene un impacto directo en la calidad de vida de las personas.

"No hay nada más gratificante que llegar a un territorio y ver cómo una campesina logra vender mejor sus productos gracias al uso de herramientas digitales, o cómo un joven encuentra oportunidades de formación sin tener que abandonar su municipio. Ahí es donde uno entiende que la tecnología tiene un propósito social", expresó.

Las primeras decisiones si llega al Ministerio

Consultada sobre cuáles serían sus prioridades en caso de ser designada ministra, Nohora Mercado explicó que el primer paso sería realizar un diagnóstico técnico del estado del Ministerio y fortalecer las fuentes de financiación para los programas de conectividad.

Entre sus propuestas figura buscar recursos de cooperación internacional, impulsar alianzas público-privadas, fortalecer el Fondo Único TIC y promover proyectos regionales financiados con regalías y otros mecanismos de inversión.

También plantea una mayor articulación entre el Ministerio TIC y entidades como los ministerios de Educación, Salud, Comercio y Ciencia para acelerar la transformación digital del Estado.

"El Ministerio TIC es un ministerio transversal. El uso y apropiación de la tecnologías tiene impacto en la salud, la educación, la agricultura, la justicia y prácticamente todos los sectores del país. Por eso, impulsar su implementación debe ser uno de los principales enfoques del próximo Gobierno", concluyó.

Con una trayectoria que combina experiencia académica, gestión pública e investigación, Nohora Mercado Caruso aparece hoy como uno de los perfiles más sólidos para asumir el liderazgo del Ministerio TIC. Su propuesta se centra en una transformación digital con enfoque territorial, formación de talento, fortalecimiento empresarial y uso estratégico de las nuevas tecnologías como herramientas para impulsar el desarrollo económico y social de Colombia.