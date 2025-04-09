Construirán una cárcel más en Medellín: así será el nuevo centro penitenciario

En el Valle de Aburrá, crece la crisis de hacinamiento en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI), las cuales han sobrepasado el 180%, obligando a uniformados a permanecer en funciones de custodia.

En algunos puntos de detención, la situación resulta ser insostenible:

Estación Candelaria, diseñada para 75 personas, actualmente se encuentran 309

Sijín, con espacio para 20, hay 278 detenidos

Laureles, con capacidad para 30, hay más de 106 internos.

Frente a este panorama, Medellín está avanzando en la construcción de un nuevo centro penitenciario.

Habrá nueva cárcel en Medellín

En el corregimiento de San Cristóbal, comenzó en abril de 2025 la construcción de la Cárcel Metropolitana para Sindicados.

La obra que se espera esté lista en 2027, representa una inversión de $675.000 millones y se convertirá en el primer establecimiento penitenciario del país desarrollado bajo un esquema de alianza público-privada.

El centro tendrá capacidad para 1.339 internos sindicados y contará con un modelo integral que incluye educación, servicios de salud, talleres productivos y programas de resocialización.

¿Cómo será la nueva Cárcel para Sindicados en Medellín?

Según la administración, la infraestructura busca cumplir con los fallos judiciales que ordenan garantizar condiciones dignas de reclusión y, al mismo tiempo, consolidar un esquema más moderno y eficiente.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, explicó la finalidad de este proyecto:

Garantizar más seguridad, ¿por qué? Porque necesitamos cárceles buenas, que sí se cumplan penas y que no sean centros del delito y universidades del crimen. Segundo, liberar policías que hoy están en las estaciones de policía por el hacinamiento tan grande que existe.

Finalmente, la nueva cárcel será un centro con altos estándares de operación, incluyendo el uso de inhibidores de señal para impedir que desde su interior se realicen extorsiones u otras actividades delictivas.