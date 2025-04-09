CANAL RCN
Colombia Video

Construirán una cárcel más en Medellín: así será el nuevo centro penitenciario

El establecimiento tendrá capacidad para 1.339 sindicados.

Noticias RCN

septiembre 04 de 2025
07:27 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el Valle de Aburrá, crece la crisis de hacinamiento en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI), las cuales han sobrepasado el 180%, obligando a uniformados a permanecer en funciones de custodia.

Revelan USB con pruebas clave del atentado contra Miguel Uribe: fotos, dinero y audios explosivos
RELACIONADO

Revelan USB con pruebas clave del atentado contra Miguel Uribe: fotos, dinero y audios explosivos

En algunos puntos de detención, la situación resulta ser insostenible:

  • Estación Candelaria, diseñada para 75 personas, actualmente se encuentran 309
  • Sijín, con espacio para 20, hay 278 detenidos
  • Laureles, con capacidad para 30, hay más de 106 internos.

Frente a este panorama, Medellín está avanzando en la construcción de un nuevo centro penitenciario.

Habrá nueva cárcel en Medellín

En el corregimiento de San Cristóbal, comenzó en abril de 2025 la construcción de la Cárcel Metropolitana para Sindicados.

La obra que se espera esté lista en 2027, representa una inversión de $675.000 millones y se convertirá en el primer establecimiento penitenciario del país desarrollado bajo un esquema de alianza público-privada.

El centro tendrá capacidad para 1.339 internos sindicados y contará con un modelo integral que incluye educación, servicios de salud, talleres productivos y programas de resocialización.

¿Cómo será la nueva Cárcel para Sindicados en Medellín?

Según la administración, la infraestructura busca cumplir con los fallos judiciales que ordenan garantizar condiciones dignas de reclusión y, al mismo tiempo, consolidar un esquema más moderno y eficiente.

¿Debajo de un colchón?: así se escondieron los cabecillas detrás del magnicidio de Miguel Uribe
RELACIONADO

¿Debajo de un colchón?: así se escondieron los cabecillas detrás del magnicidio de Miguel Uribe

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, explicó la finalidad de este proyecto:

Garantizar más seguridad, ¿por qué? Porque necesitamos cárceles buenas, que sí se cumplan penas y que no sean centros del delito y universidades del crimen. Segundo, liberar policías que hoy están en las estaciones de policía por el hacinamiento tan grande que existe.

Finalmente, la nueva cárcel será un centro con altos estándares de operación, incluyendo el uso de inhibidores de señal para impedir que desde su interior se realicen extorsiones u otras actividades delictivas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ministerio de Defensa

Mantenimiento de los helicópteros MI-17 presenta incumplimientos: ya se tomaron medidas

Bogotá

Perrita que recibió 10 puñaladas también habría sido abusada en Bogotá: comunidad pide justicia

Pacto Histórico

Las 6.000 lavadoras que prometió Daniel Quintero cuando fue alcalde de Medellín y no entregó

Otras Noticias

Portugal

Accidente de funicular en Lisboa deja ya 17 personas muertas: luto nacional en Portugal

La justicia portuguesa anunció la apertura de una investigación sobre el accidente, del que de momento se desconocen sus causas.

Finanzas personales

Hacen fuerte llamado a deudores en Bogotá: estas son las consecuencias que afrontarían

En esta primera semana de septiembre, son miles de ciudadanos los que sufrirían las consecuencias.

Selección Colombia

Así fue el banderazo de la Selección Colombia en Barranquilla: Lorenzo emocionado y Dayro ovacionado

Masterchef Celebrity Colombia

Inesperado rumbo en MasterChef: así fue el reto de salvación tras el uso de una ventaja oculta

Enfermedades

Bacterias de la boca podrían estar detrás de ataques cardíacos, revela nuevo estudio