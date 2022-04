JEP fija nueva fecha a Piedad Córdoba para declarar por magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado

Noticias RCN conoció el documento con el que la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz cita para el próximo 21 de junio a Piedad Córdoba con el fin de que rinda declaración sobre el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado el 2 de noviembre del 1995.

“En la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz el lunes 21 de junio de 2022 a las 8:30 a.m. En la mencionada diligencia podrán tomar parte, de manera presencial, y a través de sus representantes judiciales, las víctimas de los hechos objeto del trámite de ATV”.

El tribunal de paz le advirtió a Piedad Córdoba que si no se presenta se ordenaría a la Policía que la conduzca a la diligencia. Además, los magistrados cuestionaron a la senadora electa al señalar que sus compromisos electorales no son una excusa válida para no presentarse ante la JEP y le exigieron respeto por la justicia.

"(...) Como ciudadana, tiene el deber de actuar con respeto de las instituciones de justicia, entre ellas las de justicia transicional”, dice la JEP.

#Atención | La JEP citó a Piedad Córdoba para el 21 de junio a rendir declaración juramentada sobre el magnicidio del exlíder conservador, Álvaro Gómez Hurtado



Y es que Córdoba ya había sido citada para el pasado 24 de marzo a las 8:30 a.m., sin embargo, la senadora electa no acudió a la diligencia en la que la JEP buscaba escuchar nuevamente su versión sobre el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas en presencia de Enrique Gómez, sobrino del líder conservador y fundador de Salvación Nacional. Aseguró que tenía compromisos políticos y que no podría brindar su declaración ante las víctimas del crimen del líder conservador.

Por su parte, Enrique Gómez, candidato presidencial y sobrino de Gómez Hurtado, ya había pedido a la JEP reprogramar “de ser posible” la audiencia hasta finalizar la jornada electoral que busca elegir al nuevo mandatario de los colombianos y así permitirle asistir sin falta a los procesos y cooperar en la investigación.

"De manera respetuosa solicito se reprograme de ser posible la diligencia hasta que se haya completado el proceso electoral a la Presidencia de la República, para que el suscrito pueda actuar en representación de los intereses de la investigación que se surte por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir".

¿Qué ha dicho Piedad Córdoba sobre el magnicidio?

Luego de que las Farc se adjudicara el asesinato del líder político, en la única diligencia que ha realizado al respecto, la senadora electa dio nombres de personas que, según ella, sabían desde 2020 quiénes habían cometido el magnicidio.

“Sabía Iván Cepeda; sabía este tipo, Cristo; sabía (Juan Manuel) Santos; sabía el tipo este que les dije, ‘Timochenko’”, reveló.

Al ser preguntada por quién le pudo haber contado a Iván Cepeda, la exsenadora respondió que fue ‘Santrich’, no obstante, no aseguró que la misma persona le revelara este hecho a Juan Manuel Santos, señalando que “tenían muy mala relación”. Pero, hizo énfasis en el expresidente: "Santos sí sabía, Santos sí sabía. Por eso yo le dije: el premio Nobel de la Paz va a contar quién asesinó a Álvaro Gómez", dijo.

Agregó que no solamente ese expresidente conocía la versión de que las Farc mataron a Álvaro Gómez Hurtado.

“Yo me fui a hablar con (Ernesto) Samper y se quedó mirándome como que 'está loca'; yo dije: pero tan charro, estoy diciendo quién fue, que los van a ‘clavar’ a ellos y todavía cree que yo estoy loca. Entonces ya después me confesó que sí, que él había llamado a Pablo Catatumbo, que había estado averiguando, que el padre De Roux también sabía del asesinato por parte de las Farc, y bueno, ya se desenvolvió todo”, contó.