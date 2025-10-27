CANAL RCN
Colombia

Pilas a esta nueva modalidad de estafa por Whatsapp: lo pueden dejar sin nada

La recomendación es reportar, bloquear y eliminar ese número de inmediato.

Modalidad de estafa Whatsapp
Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

octubre 27 de 2025
01:15 p. m.
En las últimas semanas, se ha detectado una nueva modalidad de fraude digital que tiene como blanco a los usuarios de WhatsApp.

Los delincuentes están utilizando llamadas o mensajes para hacerse pasar por supuestos funcionarios de la aplicación, con un solo fin. En Noticias RCN le contamos los detalles.

¿Cómo funciona la nueva modalidad de estafa por Whatsapp?

El engaño suele comenzar con una llamada o un mensaje en el que los estafadores aseguran pertenecer al equipo de soporte de WhatsApp.

Bajo pretextos como “evitar la suspensión de la cuenta”, “actualizar la seguridad” o “activar nuevas funciones”, solicitan a la víctima información privada o la redirigen a enlaces falsos donde capturan sus datos.

¿Cómo identificar esta nueva modalidad de estafa?

Según la aplicación, hay varios indicios que permiten reconocer este tipo de mensajes fraudulentos.

Los errores ortográficos o gramaticales, las solicitudes de abrir enlaces externos, descargar aplicaciones o ingresar códigos son señales claras de advertencia.

También lo son los mensajes que piden dinero, prometen premios o supuestas oportunidades laborales.

En algunos casos, los delincuentes incluso se hacen pasar por familiares o amigos para ganar la confianza de la víctima, antes de solicitarle datos o dinero.

¿Qué aclaró Whatsapp en medio del posible engaño a sus usuarios?

WhatsApp reiteró que nunca solicita información personal, contraseñas ni pagos por el uso del servicio, y que las verificaciones oficiales se realizan exclusivamente dentro de la aplicación.

Además, se recomienda a los usuarios verificar siempre la autenticidad del remitente: observar si el número está registrado en otro país, si hay grupos en común o si se trata de un contacto guardado previamente.

Y, en caso de recibir un mensaje sospechoso, se debe evitar compartirlo, abrir enlaces o reenviarlo a otras personas.

Finalmente, la Secretaría Distrital de Seguridad, reiteró que los reportes y denuncias se pueden realizar al CAI Virtual, disponible las 24 horas del día a través del número de WhatsApp 3202948647.

