Revelador chat entre B-King y Marcela Reyes: "Esto es lo que nadie sabe"

Marcela Reyes, DJ y empresaria colombiana, ha estado en el centro de la polémica recientemente debido a la muerte de su exesposo, el cantante santandereano B-King, quien fue hallado sin vida en México en compañía del DJ vallecaucano Regio Clown.

A pesar de que su relación terminó hace meses, un señalamiento que hizo el cantante en sus redes sociales, provocó que las miradas se voltearan hacia la DJ. En su momento, aseguró que lo que le llegara a pasar a él o su familia, era responsabilidad de Reyes, debido a un intimidante mensaje que le hizo llegar.

Marcela Reyes y un revelador chat que lo cambia todo

Luego de varios días desde la confirmación de la muerte de B-King, Marcela Reyes habló con medios de comunicación, en donde le dio claridad a la situación alrededor de estas supuestas amenazas y también, mostró un chat en donde se habrían disculpado por lo sucedido.

En diálogo con 'Siéntese quien pueda' de Univisión, aseguró que esta denuncia pública de su expareja fue el 8 de mayo, pero al día siguiente, le escribió pidiéndole perdón por lo sucedido. "El 9 de mayo Bayron me buscó".

Quiero pedirte perdón. Perdón por el dolor que te causé, por los errores que cometí, por no haber sabido valorar como merecías todo lo que diste por nosotros. Te agradezco con el alma por haberme dado una familia, un hogar, un lugar en el mundo. Por haber compartido tu vida conmigo, por tu amor, tu entrega y tu paciencia.

Fuiste mi compañera, y aunque las cosas no salieron como esperábamos, nada borra lo que construimos juntos. Me arrepiento sinceramente por cada momento en el que te fallé, por no haber cuidado de ti como debí hacerlo. Hoy lo veo con claridad y con dolor, pero también con humildad. No espero que esto borre el pasado, pero sí deseo que sepas que valoro cada parte de nuestra historia y que, por siempre, llevaré gratitud y respeto en mi corazón hacia ti. Valentino: No hay palabras suficientes para decirte cuánto te amo, y cuánto lo he hecho desde el primer momento en que supe de ti. Eres lo más importante que tengo en la vida, y siempre lo serás.

FOTO: Siéntese Quien Pueda - Univisión

Los mensajes de B-King al hijo de Marcela Reyes

Además, Marcela Reyes también reveló que Bayron Sánchez seguía pendiente de su hijo Valentino, a quien le dedicó mensajes y palabras, las cuales ella misma se grababa leyéndoselos. "Esto es algo que nunca se supo", comentó.