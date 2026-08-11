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¿Qué piensan los expertos sobre la ley de rescate? Estos serían los escenarios si se aprueba

El Centro de Pensamiento Económico de Anif presentó sus consideraciones sobre el proyecto.

Foto: diseñada por Magnific.
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Noticias RCN

noviembre 08 de 2026
03:30 p. m.
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El pasado 29 de octubre, el Gobierno radicó la ley de rescate económico ante el Congreso, la cual ha sido considerada como una reforma tributaria por lo que propone.

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Las dudas de la ciudadanía fueron en parte resueltas por el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, en entrevista con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo; y el director del diario La República, Fernando Quijano.

¿Qué respondieron el vicepresidente y el ministro?

Sin duda, las reacciones no se hicieron esperar y el Centro de Pensamiento Económico – Anif le puso la lupa al articulado y dejó sus comentarios.

Por un lado, consideraron que el recorte de gasto resulta insuficiente en caso de no ir acompañado de medidas que aumenten los riesgos. Muestra de ello es que, si el proyecto se aprueba, para 2030 gastaría entre el 2.8 % y el 3.4 % del PIB más del que se recibiría.

Ahora bien, si la ley se aprueba sin incluir la ampliación de base del IVA ni el mecanismo de devolución que, en este caso, es el EfectIVA, en cuatro años la deuda neta quedaría en 67 % del PIB por debajo y se acercaría al límite del 71 %.

Los escenarios que proyectan los expertos

No obstante, en este escenario, los intereses, pensiones y demás recursos que se destinan a departamentos y municipios mediante el Sistema General de Participaciones, tendrían un consumo del 91 % del recaudo, dejando un mínimo excedente.

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En ese orden de ideas, los expertos concluyeron que la discusión que se desarrolle en el Congreso debe centrarse en la preservación del impacto fiscal con el que se pueda garantizar la estabilidad de las finanzas públicas. De lo contrario, los retos de cara a los cuatro años serían insostenibles.

Acto seguido, indicaron que debería pensarse una corrección que se acerque a los dos puntos del PIB como método para que el déficit fiscal supere el 9 % del PIB.

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