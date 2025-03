Nuevo choque entre el Gobierno y el alcalde Galán por propuesta de ‘Guardianes del Orden’

La seguridad en Bogotá se ha convertido en el epicentro de un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de la ciudad.

RELACIONADO Galán entregó balance de marchas en Bogotá y respondió a Petro

Nueva polémica entre el Gobierno y la Alcaldía de Bogotá

La propuesta del alcalde Carlos Fernando Galán, denominada ‘Guardianes del Orden’, ha desatado una serie de cuestionamientos y debates sobre su pertinencia y alcance.

La iniciativa busca mejorar la seguridad ciudadana mediante la incorporación de expolicías y exmilitares en un equipo dedicado a facilitar la vida de las personas en el espacio público e identificar riesgos.

Sin embargo, esta idea ha generado inquietudes en el Ministerio del Interior, que ha solicitado aclaraciones a través de un derecho de petición.

El viceministro de Diálogo Social, Gabriel Rondón Olave, expresó sus preocupaciones e indicó que “cuando se piensa que personas exclusivamente que han pertenecido a la fuerza pública sean los que van a dialogar para temas de convivencia, pues claramente hay una lógica más de observancia y de vigilancia de las acciones de convivencia”.

En respuesta a estas críticas, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Andrés Restrepo, defendió la propuesta y dijo que “el objetivo no es en ningún momento ni reemplazar la Policía, ni crear una Policía local”.

Restrepo enfatizó que cualquier persona con condiciones legales, físicas y psicológicas aptas podría optar por este trabajo.

El debate se intensificó con la intervención del presidente Gustavo Petro, quien cuestionó la iniciativa.

“Se transformaron los jóvenes de convivencia y paz en "guardianes del orden en Bogotá". No entiendo el paso a la derecha del nuevo liberalismo, qué, no es un asunto simple de palabras, sino de concepción y déficit democrático. Los jóvenes de la ciudad, de lo más preparados del país, pero sin grandes universidades públicas, excluidos, no se les trata con bolillo y rejas”, indicó Petro en su cuenta oficial de X.

Presidente Petro cuestionó propuesta de ‘Guardianes del Orden’

Por su parte, la Alcaldía argumenta que este nuevo grupo busca liberar las cargas de la Policía ante la falta de uniformados en la ciudad.

Sin embargo, el Ministerio del Interior sostiene que Bogotá ya cuenta con mecanismos para abordar estos temas.

“Ya existen equipos de gestores de convivencia en la Secretaría de Gobierno, en la Secretaría de Seguridad, y existen gestores de convivencia en las 20 localidades”, indicó Olave.