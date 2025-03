Senadoras que votaron para hundir la reforma laboral piden mesura al presidente Petro: "nos está poniendo en riesgo"

El martes 18 de marzo en la Comisión Séptima se hundió la reforma laboral presentada por el Gobierno Nacional. Las cinco senadores que votaron por el sí hablaron con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, sobre las razones por las que estuvieron de acuerdo en archivar el proyecto, respondieron los ataques de los que han sido víctimas y enviaron un mensaje al presidente Gustavo Petro.

Hay gente que está diciendo que les pudo más el antipetrismo y no defendieron a los trabajadores de Colombia. ¿Qué responden?

Esperanza Andrade: Hemos dicho que nosotros defendemos a los colombianos, que la reforma hay que mirarla en un contexto claro, había artículos que favorecían a los trabajadores, pero esos artículos si se hubiesen aprobado lesionaban a las pequeñas y medianas empresas que en

RELACIONADO Radican moción de censura contra Armando Benedetti por amenazas al hundirse reforma laboral

el país son el 98% y que generan casi el 80% del empleo que aportan el 40% al PIB de manera que estamos defendiendo a esos trabajadores que no los iban a formalizar.

Senadora Berenice Bedoya, a usted el presidente le dijo que estaba cediendo a las presiones de los poderosos del dinero. ¿Qué dice de eso?

Seguramente por no haber cedido a la intimidación que ellos estaban haciendo desde el Gobierno, a todos los ataques que hemos venido sufriendo desde que se dieron cuenta y dijimos no apoyamos, es normal que ellos actúen de esa manera.

Otro argumento es que es fácil hundir la reforma con 40 millones de sueldo ¿y los trabajadores?

Lorena Ríos: Quiero decirles que en el Congreso y sobre todo en la Comisión Séptima hemos venido trabajando proyectos de ley en favor de los trabajadores.

Estamos trabajando por los temas y en esta desafortunada ponencia y proyecto que nos llega desde Cámara de Representantes había elementos que no podíamos discutir porque era inviable.

Opositores dicen que ustedes no habían presentado argumentos técnicos, que lo único que hicieron fue politiquería

Ana Paola Agudelo: Si a eso lo llaman politiquería, nos encanta porque nos fuimos por todo el territorio colombiano escuchando a los ciudadanos. Escuchando al empresario, al empleado, al trabajador informal, independiente. Tuvimos todos los argumentos para demostrarles que la encuesta fue técnica, escuchamos a la gente, recogimos los datos con seriedad y si no les parecía pues hagan una ustedes, nos tocó a nosotros salir a hacer lo que no había hecho el Gobierno.

De todos los argumentos que la llevaron a tomar la decisión, mencione una que para usted haya sido la más importante

Nadia Blel: No puedo decir que una, son varias. Es incoherente una reforma que ni siquiera genera empleo, por el contrario ponía en peligro mas de 400 mil empleos en nuestro país. No formaliza, hay 12 millones de colombianos en la informalidad y esta reforma no mejora sus condiciones

Esta reforma acaba con el tejido empresarial colombiano que sobre todo está constituido por pequeñas y medianas empresas que son las que más aportan a la economía de este país.

¿Qué le dirían al presidente Gustavo Petro?

Ana Paola Agudelo: Lo llamamos a la mesura, es el presidente de un país y tiene el deber constitucional de proteger a todos los colombianos, pero hay a unos que nos está poniendo en riesgo, nosotros no vamos a aceptar ningún tipo de presiones y mucho menos el hostigamiento que hay sobre el sector religioso.

RELACIONADO Reforma laboral quedó hundida en la Comisión VII del Senado

¿Qué le dice a Armando Benedetti y al presidente Petro?

Berenice Bedoya: Son seres bajos, son mezquinos y podría decir que estamos acostumbrados a tantos patanes que uno o dos más aquí estamos nosotras para ser valientes, aguerridas para seguir actuando con realidades y no con insultos y argumentos de insultos y de ver cómo atacamos al otro personalmente o por sus creencias.

¿Qué les dicen a los trabajadores?

Esperanza Andrade: Que nos preocupan, en el Congreso hemos defendido a los trabajadores y vamos a presentar entre todos los partidos un proyecto de ley donde recojamos lo que favorecía a los trabajadores sin lesionar a los empresarios.

Lorena Ríos: En verdad esta bancada, con diferentes herramientas, pudo conocer de primera mano si en verdad les iba a favorecer o no la reforma como estaba planteada y hay que decirles que como se vendió, se planteó, era inviable y nuestro propósito es presentar un proyecto conjunto que haga viable la garantía los derechos de los trabajadores en el país.

¿Son las traidoras del pueblo? ¿Dejaron solos a los trabajadores?

Nadia Blel: Esta Comisión Séptima se caracteriza por su responsabilidad, que grandes proyectos que benefician no solamente a los trabajadores. Han pasado por esta comisión proyectos para mejorar las garantías de las mujeres en la construcción, la licencia de la paternidad fue aprobada en esta comisión, la reducción de la jornada laboral fue aprobada en esta comisión.

Lo de ayer fue un acto de responsabilidad, nosotras sabemos cuáles son las necesidades de los trabajadores, pero esas necesidades se deben concertar con los diferentes sectores que esto no pasó. Segundo, se deben manejar a través de un proyecto que no solamente sea viable jurídicamente sino técnicamente y consensuado con diferentes sectores, eso es lo que necesitamos para que estas grandes reformas pasen en nuestro país, consenso y no imposiciones.

Consulta popular: ¿Qué camino van a tomar votar sí, no, o van a irse por la abstención?

Esperanza Andrade: he dicho que la consulta popular es un mecanismo que consagra la Constitución y por supuesto que el señor presidente está en su derecho de presentarla. Hay que esperar como la presenta qué preguntas va a formular y ahí sí tomaremos una decisión como bancada conservadora frente al apoyo o no de la consulta.

Nadia Blel: Creo que nuevamente esto es una cortina de humo por parte del Gobierno, lo que no puede seguir pasando siempre es que una rama independiente como el Congreso toma una decisión distinta el Gobierno hable de rupturas y amenazas. Creo que los colombianos lo que sí nos debemos preguntar es de dónde van a salir los recursos para esa consulta.

Hoy en día el país tiene muchísimas necesidades, vemos que el orden público está desenfrenado en diferentes regiones, pero sobre todo vemos con gran preocupación lo que está pasando en el sistema de salud, tenemos crisis hospitalaria, de medicamentos, tratamientos, no se ha girado la plata de presupuestos máximos y ahora el Gobierno pretende gastarse esos recursos para una campaña presidencial cuando tenemos tantos pacientes y usuarios del sistema que están sufriendo las consecuencias de su desgobierno.

Lorena Ríos: También tenemos que esperar qué viene al Congreso, entender si ese mecanismo que está previsto en la Constitución y las preguntas que lleguen sean viables o no porque hay un procedimiento que no se puede olvidar o volar por parte del presidente.

Ya en el Congreso, en la plenaria tendremos la responsabilidad de revisar que sean preguntas coherentes, que no se revivan temas de la reforma y ya también como partido determinaremos si acompañamos o no, pero las cortinas de humo cada vez van a salir cuando no se está de acuerdo con una decisión.

Berenice Bedoya: El tema de esta reforma fue como el ayudante de ellos para hacer populismo, una reforma sin aval fiscal. Les están diciendo que somos las traidores, por el contrario estamos protegiendo a esos trabajadores colombianos de que por su populismo más adelante no puedan ni siquiera cómo responder a las necesidades de nuestros empleados y obreros.

Es democrático y esta dentro de la Constitución que se haga esa consulta, pero si no hay un aval fiscal para una reforma por qué sí hay dinero para hacer una consulta que seguramente va a costar muchísimo.

Aquí no está ganando la codicia como dicen el mismo presidente y sus aliados, aquí lo que estamos haciendo es cuidar a que más adelante a los obreros se les pueda cumplir con realidades.

Ana Paola Agudelo: La codicia no es solo por el dinero es también por el poder y esos mecanismos que se utilizan deben ser pensando en los intereses de Colombia y no en los particulares. Revisaremos por supuesto qué preguntas vienen, me preocupa muchísimo cuál va a ser el gasto de esa consulta popular. En estos momentos tenemos a nuestros pacientes con enfermedades de alto costo sin medicamentos, sin cirugía, déficit en los servicios públicos…

Ojalá esos recursos se puedan vigilar estaremos y vamos a tener algo muy en cuenta: proteger el empleo, eso sí es pensar en los trabajadores de Colombia.