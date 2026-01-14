CANAL RCN
Colombia Video

Nuevo remezón en el gobierno Petro a menos de siete meses de terminar su mandato

En los pasillos del gobierno se habla de otros ministros y altos cargos que podrían ser relevados en los próximos días.

Noticias RCN

enero 14 de 2026
08:46 p. m.
El presidente Gustavo Petro enfrenta un nuevo reacomodo en su equipo de gobierno, cuando faltan menos de siete meses para concluir su mandato.

La reciente renuncia de Angie Rodríguez a la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPR) para asumir en el Fondo de Adaptación abrió la puerta a una serie de movimientos que podrían marcar un nuevo remezón en la Casa de Nariño.

Cambios en inteligencia y tecnología

Rodríguez, considerada una de las funcionarias más cercanas al jefe de Estado, había recibido hace un mes la solicitud de renuncia, aunque logró mantenerse en el cargo hasta ahora. Su salida se suma a la de Jorge Lemus, quien dejó la Dirección Nacional de Inteligencia.

En su reemplazo fue designado René Guarín, actual secretario de tecnología de la Presidencia. El futuro de Lemus aún no está definido, aunque se espera que asuma otro rol dentro del Ejecutivo.

Renuncia en el Ministerio de la Igualdad

El tercer movimiento confirmado es el de Juan Carlos Florián, ministro de la Igualdad, quien ya entregó su carta de renuncia tras el pedido directo del presidente. Según fuentes de la Casa de Nariño, la decisión obedece a la baja ejecución en su cartera y a la falta de avance en contratos clave.

En los pasillos del gobierno se habla de otros ministros y altos cargos que podrían ser relevados en los próximos días, lo que configuraría un nuevo remezón en el gabinete presidencial en la recta final del mandato de Petro.

