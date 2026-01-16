CANAL RCN
Colombia Video

Observatorio de Vacunación advierte falta de presupuesto para cumplir metas en Colombia

El director del Observatorio de Vacunación de la Universidad de Los Andes señaló que al cierre de 2025 no se cumplió la meta de vacunación en ninguna edad ni con ninguno de los biológicos.

Noticias RCN

enero 16 de 2026
07:52 p. m.
El Observatorio de Vacunación de la Universidad de Los Andes lanzó una alerta sobre la imposibilidad de cumplir las metas de inmunización en Colombia durante este año, debido a la falta de recursos.

Según el director del Observatorio, el médico salubrista Luis Jorge Hernández, “el presupuesto no alcanzará este año para cubrir la vacunación en el país”.

El Ministerio de Salud había solicitado más de 772.000 millones de pesos para el Plan Ampliado de Inmunización, que incluye 22 vacunas, pero Planeación Nacional solo aprobó 192.000 millones, es decir, una cuarta parte de lo requerido.

Aunque la cartera de salud aseguró que buscará apoyo en otras fuentes como la Organización Panamericana de la Salud, los recursos aún no están garantizados.

Coberturas críticas en adultos mayores

El experto señaló que al cierre de 2025 no se cumplió la meta de vacunación en ninguna edad ni con ninguno de los biológicos. En el caso de los adultos mayores, apenas el 30% ha recibido la vacuna contra la influenza, cuando la meta debería ser del 100%. “No hay vacuna de COVID-19 tampoco”, agregó Hernández, quien lamentó que un país que fue ejemplo con coberturas del 95% hoy presente cifras tan bajas.

La situación preocupa porque ya se han incrementado los casos de enfermedades como tosferina, fiebre amarilla e influenza.

Riesgo de epidemias y alerta regional

El Observatorio advirtió que la baja cobertura y la falta de presupuesto podrían abrir la puerta a nuevas epidemias. Aunque en Colombia no se han registrado casos de sarampión, ya hay brotes en países como Estados Unidos, México, Canadá y el Cono Sur. “El peor de los mundos es bajar la guardia”, subrayó Hernández, al insistir en que la crisis de vacunación podría tener consecuencias graves para la salud pública.

