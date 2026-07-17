VIDEO | Ocupan lujosos bienes de Charlie Zaa por presuntos nexos con los paramilitares

La Fiscalía impuso medidas cautelares sobre cuatro bienes que harían parte del patrimonio de Carlos Alberto Sánchez Ramírez, también conocido como Charlie Zaa, reconocido cantante. Están avaluados en 45.467 millones de pesos.

RELACIONADO Fiscalía abre investigación contra Álvaro Uribe por presunta conformación de grupos paramilitares

En la carrera de Sánchez, se destaca su participación en el Grupo Niche y Orquesta Guayacán. Ganó popularidad en la década de los 90 e inicios de los 2000. No obstante, las autoridades le han puesto la lupa a los bienes por supuestos nexos que tuvo con el Bloque Tolima de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

¿Quién es Charlie Zaa?

El Centro Nacional de Memoria Histórica explica en un informe que este bloque operó entre 1998 y 2005, periodo en el que fue responsable de 270 asesinatos, 20 masacres y la desaparición forzada de 188 víctimas.

Ahora bien, ¿cuál habría sido el vínculo con los bienes? Las pesquisas apuntan a Diego José Martínez Goyeneche, conocido por el alias de Daniel. Este hombre era cabecilla del grupo paramilitar y, con la articulación de terceros, encontró la forma de desviar el dinero ilícito a través de la compra de inmuebles.

¿Dónde quedan los inmuebles?

Este hombre fue cercano a Carlos Castaño, uno de los máximos cabecillas de las AUC. Antes de hacer parte de los paramilitares, ‘Daniel’ tuvo grado de instrucción y estudió en la Escuela Militar de Cadetes en Bogotá hasta ser teniente.

RELACIONADO La JEP constató que empresa contratista de Ecopetrol no tiene investigaciones por paramilitarismo

La Fiscalía precisa que, a través de movimientos financieros e inversiones, se ocultó el origen de la plata y así evitar que se dispusiera para reparar a las víctimas.

Es en este punto en el que aparece el nombre del cantante, debido a que las autoridades identificaron un centro comercial, dos discotecas y un hotel en Girardot e Ibagué que harían parte de su patrimonio.

Los funcionarios del CTI tomaron registro de las propiedades y en los próximos días quedarán en manos del Fondo para la Reparación de las Víctimas.