MinTransporte revela por qué se descarriló un vagón del Tren de la Sabana en Bogotá

El Ministerio de Transporte se refirió al descarrilamiento de un vagón del Tren de la Sabana, la tarde del domingo 7 de junio, en la avenida NQS con calle 64, en Bogotá.

De acuerdo con la cartera de Transporte, es falsa la versión difundida en redes sociales que indica que el Tren de la Sabana se descarriló en un recorrido en el que 600 personas iban a bordo.

¿Qué ocurrió con el descarrilamiento registrado en Bogotá?

El MinTransporte compartió la versión de la empresa operadora Turistren. En ella se explica que “durante el recorrido de la mañana uno de los coches presentó una novedad técnica relacionada con su sistema de suspensión, por lo que fue retirado preventivamente de la operación”.

Entonces, fue dejado en la estación de Usaquén y, cuando era transportado al taller para una revisión, ocurrió una novedad, pero incluso entonces no transportaba pasajeros:

“Como consecuencia de esta situación, el (verdadero) Tren de la Sabana que venía operando en el recorrido programado debió reducir su marcha y registró una demora temporal. Sin embargo, la afectación al servicio fue de aproximadamente 30 minutos”.

¿Se registraron o no heridos tras el incidente en plena NQS?

En su reporte, el Ministerio insiste en que “no se presentaron personas lesionadas, no existió riesgo para los pasajeros del servicio turístico y las autoridades competentes activaron los protocolos correspondientes para atender la situación y restablecer las condiciones normales de operación y movilidad en el sector”.

En concreto, se refieren a las unidades de Bomberos y Tránsito Bogotá que se presentaron en el área para controlar el tráfico y supervisar los trabajos técnicos que permitieron encarrilar el vagón.

Según Bomberos Bogotá, una vez controlados “los riesgos asociados por el descarrilamiento de una locomotora en la Avenida Carrera 30 con Calle 63. No se reportan personas lesionadas", ni afectaciones mayores.