“Condenamos el ataque indiscriminado con explosivos”: ONU sobre atentado terrorista en Cali

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó el ataque terrorista ocurrido este jueves 21 de agosto en Cali, Valle del Cauca, frente a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez.

A través de su cuenta de X, la misión de Derechos Humanos de la ONU en Colombia rechazó el atentado que deja hasta el momento siete muertos y más de 70 personas heridas.

En su comunicado, la ONU exigió a los grupos armados ilegales respetar los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

En su comunicado, la ONU también hizo un llamado al presidente Gustavo Petro, y a los Ministerios de Defensa y el Interior para que tomen las medidas correspondientes tras el ataque terrorista.

“Nos solidarizamos con las familias de las víctimas y con la ciudadanía en Cali. Llamamos al Estado a que atienda a las víctimas y adelante las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y garantizar justicia” expresó la organización.

Por su parte, el encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, John McNamara, también emitió un comunicado en el que lamentó el fallecimiento de varios integrantes de la Policía Nacional tras el ataque a un helicóptero en Amalfi, Antioquia.

“Extiendo mi más sentido pésame a sus familias y toda mi solidaridad a los heridos y sus seres queridos en este difícil momento. Desde nuestra Embajada, rendimos homenaje a su valentía y servicio al país, y reiteramos nuestro firme respaldo a la Fuerza Pública de Colombia en su lucha por la seguridad, la legalidad y la paz. Su sacrificio no será olvidado”, señaló McNamara.

El pronunciamiento del encargado de Negocios cobra especial importancia frente a los desafíos de seguridad que actualmente afectan a diversas regiones del país, en particular a Antioquia. En esta zona, la presencia de estructuras armadas ilegales, el narcotráfico y las continuas amenazas contra la fuerza pública incrementan significativamente los riesgos para quienes desempeñan funciones de vigilancia y protección de la población civil.

Comunidad internacional condenó los ataques terroristas que ya dejan 19 muertos en Colombia

Los pronunciamientos de la comunidad internacional continúan tras los hechos ocurridos este jueves 21 de agosto. Además de los comunicados de la ONU y la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, países como Francia, Uruguay y Perú también se solidarizaron con las familias de las víctimas de los recientes ataques terroristas.

"Perú rechaza firmemente todo acto de violencia que socave la paz e integridad de la población y fuerzas de seguridad en la hermana República de Colombia", expresó la Cancillería peruana.

Este viernes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay también expresó su "más firme repudio" por los atentados.

"Uruguay reitera su más firme repudio a estos actos de violencia que persiguen el fin de aterrorizar a la población civil y desafiar a las instituciones para socavar los esfuerzos de paz y seguridad del Estado y pueblo colombiano", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.