ONU restringe misión de paz en Colombia tras presión de EE. UU. por políticas de Petro

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este viernes una resolución que restringe el mandato de su misión de mantenimiento de la paz en Colombia, en medio de fuertes presiones por parte de Estados Unidos, país que ha manifestado reiteradas críticas a las políticas del presidente Gustavo Petro.

Aunque la resolución fue respaldada por 12 votos y solo registró dos abstenciones (EE. UU. y Rusia), el nuevo mandato se enfocará exclusivamente en verificar y dar seguimiento al acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc.

La Misión de Verificación, creada tras el pacto alcanzado durante el gobierno de Juan Manuel Santos, había ampliado sus funciones en años recientes para incluir el monitoreo de decisiones judiciales relacionadas con el conflicto armado y la protección de minorías étnicas.

Sin embargo, el nuevo marco limita esas atribuciones, en lo que se interpreta como un giro diplomático influenciado por Washington, que ha cuestionado el enfoque actual del proceso de paz y sus implicaciones en materia de seguridad y justicia transicional.

El viernes, Estados Unidos elogió a Reino Unido, que redactó la resolución, por "reorientar" el mandato de la misión.

"Estados Unidos aún tiene importantes reservas sobre el proceso de paz colombiano, incluyendo el deterioro de la situación de seguridad y el riesgo de impunidad para terroristas y narcotraficantes", declaró Waltz el viernes al fundamentar su abstención.

A fines de septiembre el gobierno de Donald Trump había revocado la visa del presidente luego que participara en una manifestación propalestina al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York e instara a las fuerzas armadas estadounidenses a "desobedecer".

La embajadora colombiana ante la ONU, Leonor Zalabata Torres, recalcó que Colombia, como "la gran mayoría de los miembros" del Consejo de Seguridad, deseaba preservar "la dimensión étnica y de justicia transicional del mandato" de la misión.

No obstante, celebró esta renovación, aunque limitada, que representa "un estímulo para perseverar en la búsqueda de la paz", dijo.