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Operativo de la Armada en el Magdalena deja cinco embarcaciones recuperadas y armas incautadas

La operación, desarrollada tras varios meses de seguimiento, permitió desarticular una importante red logística de estructuras criminales al servicio del Clan del Golfo.

Foto: Armada Nacional

Noticias RCN

agosto 20 de 2026
10:18 a. m.
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La Armada Nacional ejecutó una contundente operación contra el narcotráfico en la Ciénaga del Torno, municipio de Sitionuevo, departamento de Magdalena, que resultó en la recuperación de cinco embarcaciones hurtadas, armamento y equipos de comunicación utilizados por organizaciones narcoterroristas que operan en la región.

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La intervención, desarrollada tras varios meses de seguimiento y planeación, permitió desarticular una importante red logística de estructuras criminales al servicio del Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, que utilizaban sectores de difícil acceso para ocultar recursos empleados en actividades ilícitas.

Durante el registro del área, las unidades navales encontraron una subametralladora Mini Uzi, una pistola traumática, municiones, un teléfono satelital y equipos GPS.

Estos elementos permitían a los grupos delincuenciales mantener comunicación y coordinar sus operaciones contra embarcaciones y comunidades en los departamentos de Atlántico y Magdalena.

Entre las embarcaciones recuperadas destaca la lancha "Rivo II", reportada como robada a la instalación portuaria de Riverport, otra embarcación hurtada a una asociación de pescadores de la región y tres lanchas equipadas con motores fuera de borda de diferentes capacidades.

Las naves serían empleadas para facilitar el transporte de estupefacientes y el desarrollo de actividades logísticas de las estructuras criminales.

Según informó la Armada el operativo representa un significativo golpe contra los grupos delincuenciales ‘Los Pepes’ y ‘Nuevos Conquistadores de la Sierra’.

El Capitán de Navío Nicolás Guzmán, comandante del Grupo de Guardacostas del Caribe, destacó que el resultado fue posible después de meses de seguimiento y labores de inteligencia.

Autoridades coordinan operaciones contra estructuras narcoterroristas

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Guzmán señaló que la recuperación de las embarcaciones y el hallazgo de armas, municiones y equipos de comunicación representa una afectación directa a la capacidad logística y de movilidad de las estructuras criminales.

Además, resaltó la coordinación entre las fuerzas especiales, la Aviación Naval, Guardacostas, la Fuerza de Superficie y la Inteligencia Naval, y aseguró que la Armada continuará llegando por mar, aire y río a diferentes zonas del territorio para fortalecer la seguridad y proteger a los colombianos.

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