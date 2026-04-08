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Estudiante de la Universidad Nacional denuncia amenazas y falta de protección tras su agresión

El estudiante recordó que la medida de protección le había sido otorgada debido a su liderazgo social, luego de recibir una llamada de las disidencias de las Farc.

Noticias RCN

agosto 04 de 2026
01:42 p. m.
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Kevin Arriguí, estudiante de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Bogotá, denunció que teme por su vida tras haber sido agredido dentro del campus la semana pasada. El joven relató que, junto a otros dos estudiantes, intentaba retirar unas pancartas cuando fue atacado. El hecho quedó registrado en video.

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Arriguí aseguró que no cuenta con medidas de protección y que tuvo que salir de la ciudad por amenazas. “Yo le pido a la Unidad Nacional de Protección que nos devuelva el escolta que nos tenían asignados para nuestra protección”, expresó.

Amenazas de disidencias de las Farc

El estudiante recordó que la medida de protección le había sido otorgada debido a su liderazgo social, luego de recibir una llamada de las disidencias de las Farc en la que le advirtieron que existía una orden de fusilamiento en su contra.

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Arriguí señaló además que ha sido objeto de persecución por parte de algunos integrantes del Sindicato de Empleados SINTRAUNAL, y acusó a uno de ellos de haber pertenecido a las Farc, grupo guerrillero que desplazó a su familia.

Reclamo por seguridad en el campus

El caso ha generado preocupación en la comunidad universitaria por la falta de garantías de seguridad dentro del claustro. El estudiante insiste en que la Unidad Nacional de Protección debe restablecer el esquema de seguridad que le fue retirado, mientras continúa la investigación sobre la agresión ocurrida en el campus.

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