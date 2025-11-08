Pablo Lescano, de Damas Gratis, volvió a romper el silencio tras la muerte de Sergio Blanco afuera del Movistar Arena

El pasado 6 de agosto de 2025, el Movistar Arena estaba preparado para una noche de música y fiesta, pero se convirtió en el escenario de una caótica batalla campal.

Después de largos meses de expectativa y espera, Damas Gratis, el reconocido grupo de cumbia argentina, se iba a presentar en el importante escenario bogotano ante alrededor de 10.000 personas.

Sin embargo, sobre las 8:30 de la noche, cuando faltaba un poco más de una hora para que el grupo encabezado por Pablo Lescano saliera a la tarima, se formó una pelea presuntamente entre barras bravas y hubo hasta cuchillos.

Además, en medio del caos, un grupo de personas rompieron la puerta 5 del Movistar Arena, burlaron la logística del evento e ingresaron a la fuerza.

Tras la angustiosa batalla, las autoridades indicaron que se presentó una muerte y que otras 20 personas quedaron heridas.

El hombre fallecido fue identificado como Sergio Blanco y aún no había ingresado al Movistar Arena. Según relataron sus familiares, quiso huir de las peleas que había a los alrededores y al momento de pasar la calle fue arrollado por un vehículo que se fugó.

En consecuencia, el hecho está siendo materia de investigación y, en medio de la coyuntura, Pablo Lescano, el líder de Damas Gratis, volvió a pronunciarse para rechazar lo sucedido y enviar un mensaje de condolencias.

Esto dijo Pablo Lescano, el líder de Damas Gratis, sobre la muerte de Sergio Blanco en el Movistar Arena de Bogotá

El día de la batalla campal en el Movistar Arena, Pablo Lescano, el líder de Damas Gratis, escribió en una historia de Instagram que ya se iba de Bogotá y que su corazón había quedado roto por lo sucedido.

Sin embargo, no todo quedó ahí, sino que en la noche del 10 de agosto lamentó la muerte de Sergio Blanco, le envió un mensaje de condolencias a la familia e hizo énfasis en que la música nunca puede estar ligada a la violencia.

"Nos hacemos problema por cualquier cosa que tiene solución, cuando lo importante en esta vida es la vida misma. Es lo más valioso que tenemos y hay que cuidarla porque lo único que no tiene solución es perderla. Nada, absolutamente nada, está por encima de la vida", inició afirmando Pablo Lescano, el líder de Damas Gratis.

"A la familia y seres queridos de la víctima fallecida en las inmediaciones del evento de este 6 de agosto, en Bogotá, Colombia, les enviamos nuestras condolencias. Espero que esto que sucedió nos deje una enseñanza. Este tipo de comportamientos violentos que no representan a la música, no pueden volver a pasar", agregó.

¿Qué ha dicho el organizador del concierto de Damas Gratis tras lo sucedido en el Movistar Arena?

Tras el concierto de Damas Gratis cancelado por una batalla campal en el Movistar Arena, SILRA Eventos y Producciones, el promotor, rechazó lo ocurrido y aseguró que no habría reagendamiento debido a que hubo hechos violentos muy graves.

Sin embargo, aún no ha mencionado qué pasará con el dinero de las boletas y se ha conocido que el caso está siendo analizado por la Superintendencia de Industria y Comercio para entregar una respuesta concreta.