Así despidió la hinchada de Santa Fe a Sergio Blanco: caravana de banderas rojas y blancas

Hinchas de Santa Fe le dieron el último adiós a Sergio Blanco, integrante de la Guardia Albi-Roja Sur: emotiva despedida.

Despedida hinchas Santa Fe a Sergio Blanco
Foto: capturas de pantalla redes sociales

Noticias RCN

agosto 11 de 2025
11:04 a. m.
La trágica muerte de Sergio Blanco, líder del "Parche 10" de la Guardia Albi-Roja Sur, la barra brava de Santa Fe, conmocionó al país.

En un emotivo homenaje, cientos de seguidores del "león" se tomaron las calles de la avenida Suba para darle un último adiós a su compañero de tribuna, quien falleció en un trágico accidente a las afueras del Movistar Arena.

La manifestación, llena de cánticos, banderas y sombrillas rojas y blancas, se convirtió en un acto de amor y respeto por uno de los más fieles hinchas del equipo.

Hinchas de Santa Fe le rindieron homenaje a Sergio Blanco

La manifestación se llevó a cabo en las inmediaciones de la funeraria Capillas de la Fe, en la localidad de Suba, donde Blanco fue velado. Familiares, amigos y allegados del difunto se reunieron para recordarlo con cánticos y respeto.


En medio de la emotiva despedida, un amigo de Sergio Blanco e integrantes de la Guardia Albi-Roja Sur dedicó unas palabras en honor a él, recordando su inquebrantable pasión por el equipo.

"Compartimos fríos, lluvias, largas caminatas y esas alegrías. Eso lo entiende el que vivió como nosotros. Nunca importó que el equipo ganara o perdía. Siempre estabas ahí, presente, con tu bandera, con tu bolso y con tu corazón encendido. Hoy tu banda canta por ti. Y cada bando, cada cántico, cada trapo lleva su nombre. Un lugar en la tribuna quedará vacío, pero el espíritu seguirá alentando desde donde estés. Porque sabemos que aunque no podamos verte, vas a seguir alentando, saltando y cantando con nosotros“, mencionó.

La tristeza por la pérdida de Blanco fue evidente entre los asistentes. La emotiva despedida, llena de recuerdos y cánticos, demostró que la pasión por el equipo va más allá de la cancha.

La hinchada se tomó la avenida Suba para rendirle homenaje a Sergio Blanco, el amigo que, como recordaron, seguirá alentando desde donde esté.

