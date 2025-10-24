Reconocida academia de danza denunció a uno de sus docentes por presuntos abusos sexuales contra sus alumnas

La reconocida academia Corporeus Danza, con sede en Bogotá y trayectoria de más de una década, hizo pública una denuncia por presuntos abusos sexuales cometidos por uno de sus docentes más antiguos.

La directora, Adriana Quintero, difundió un video en el que explicó los hechos que involucran al profesor Jorge Leonardo Mayorga, quien llevaba más de diez años vinculado a la academia.

La denuncia surgió luego de que una madre encontrara mensajes de contenido sexual en el teléfono de su hija, una alumna de 14 años.

Academia de danza denunció a uno de sus docentes por presuntos abusos sexuales

En su declaración, Quintero explicó que fue en julio pasado cuando una madre se acercó a las instalaciones de la academia junto con su hija para exponer la situación.

Al revisar los mensajes que el profesor había enviado a la menor, la directora aseguró que se trataba de conversaciones de contenido sexual, explícito y reiterado.

Ella encontró el celular de su hija y empezó a leer los mensajes, que eran bastante explícitos, sexuales, bastante pesados.

Quintero afirmó que, tras leer los mensajes, comprendió que no se trataba de un incidente reciente ni aislado, sino de un comportamiento sostenido por más de dos años, dirigido a una estudiante que aún no alcanzaba la mayoría de edad.

Nos dimos cuenta de que no era una persona nueva, ni alguien desconocido, sino uno de los maestros más antiguos de la academia, una persona en la cual confiábamos totalmente.

Profesor denunciado por abuso sexual llevaba 10 años en la academia de baile

La directora señaló que el profesor Jorge Leonardo Mayorga era una figura muy conocida dentro del entorno artístico, participaba en eventos con artistas reconocidos y mantenía contacto frecuente con menores de edad a través de su labor docente.

Es una persona que trabaja con menores de edad todos los días, que baila con artistas famosos, y sentimos la necesidad de hacer esta denuncia para alertar, porque las academias debemos proteger a nuestros estudiantes.

La directora relató que, tras conocer el caso, convenció a la familia de presentar la denuncia ante la Fiscalía, acompañándolos en el proceso y entregando las pruebas obtenidas del celular, que incluían numerosos mensajes de carácter sexual.

Les dijimos que definitivamente teníamos que denunciar. Hicimos el acompañamiento en la Fiscalía presentando las pruebas, que fueron bastantes mensajes y evidencias encontradas en el teléfono.

Aunque la academia esperó varios meses a que la justicia avanzara, Quintero explicó que la decisión de hablar públicamente responde al temor de que existan más víctimas y a la falta de acción por parte de las instituciones.

Han pasado tres meses y sentimos la necesidad de hacer esta denuncia para activar una alerta, porque él sigue trabajando con menores de edad, y si seguimos haciendo caso omiso podríamos estar permitiendo que haya más víctimas o que ocurran hechos peores.

¿Qué ha dicho el profesor de baile acusado de abuso sexual?

La directora afirmó que la academia envió una carta formal al profesor, notificándole que debía apartarse de su cargo y explicándole las razones. Sin embargo, nunca recibió respuesta.

Nunca recibí una llamada, unas disculpas, ni una explicación. Simplemente nos bloqueó a todos, tanto a los padres como a la academia.

Ella insistió en que la denuncia pública no busca venganza, sino prevención.