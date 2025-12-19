Padre de Jean Claude Bossard pide reformar la ley de menores tras la condena del asesino de su hijo

Tras el asesinato de Jean Claude Bossard García durante un atraco en el norte de Bogotá a manos de un menor de edad que fue condenado a siete años y medio de reclusión, la pena máxima permitida por la legislación actual genera cuestionamientos sobre la proporcionalidad de las sentencias en casos de homicidio.

Jean Claude Bossard Serpa, padre de la víctima, habló en Noticias RCN sobre su preocupación por la instrumentalización de menores en actividades delictivas:

Lo primero que hay que entender es que estamos dentro de la ley, el juez determinó dentro de la ley para un menor con un máximo de 8 años, le rebajó 6 meses por haber aceptado los cargos y le colocó 7 años y medio.

Menores son instrumentalizados por bandas para asesinar: padre de Bossard

El padre del joven asesinado señaló que organizaciones criminales aprovechan la legislación vigente para utilizar menores en la comisión de delitos graves.

Les dicen, no, usted tranquilo que usted sale rapidito, entonces tenemos que ver cómo cambiar esa ley (…) un menor de 16 años, con un revólver, eso no es un menor, es un asesino.

Bossard Serpa reconoció que Colombia ha suscrito acuerdos internacionales con normas específicas sobre menores de edad, lo que complica las reformas legales. "Tenemos que mirar bien qué hay que hacer y cómo hay que hacer para poder ponerle un poco más de dientes a esta situación”.

Padre de joven asesinado pide evitar más muertes a manos de menores

"Básicamente lo mío es que ningún otro padre, ni madre, ni ningún otro hermano, ni ningún otro hijo tenga que pasar lo que yo estoy pasando", dijo. Por otro, lado, señaló:

Mi muchacho se fue, ya no volverá, eso no hay reparación posible, el que se fue, se fue, pero lo que hay que evitar es el futuro, que cosas vuelvan a pasar.

Durante la entrevista, también destacó la labor policial en la captura de los responsables.

"Quiero poner una importancia enorme a la labor de la Policía, de ese valiente policía que fue el que se enfrentó a este par de sinvergüenzas asesinos", expresó, añadiendo que el patrullero "se merece una medalla grande por todo el trabajo que hizo".