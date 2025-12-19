CANAL RCN
Colombia Video

Padre de Jean Claude Bossard pide reformar la ley de menores tras la condena del asesino de su hijo

El menor de 16 años se declaró culpable del asesinato a disparos del joven en un atraco. La justicia lo sancionó con siete años de internamiento.

Noticias RCN

diciembre 19 de 2025
11:39 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tras el asesinato de Jean Claude Bossard García durante un atraco en el norte de Bogotá a manos de un menor de edad que fue condenado a siete años y medio de reclusión, la pena máxima permitida por la legislación actual genera cuestionamientos sobre la proporcionalidad de las sentencias en casos de homicidio.

Jean Claude Bossard Serpa, padre de la víctima, habló en Noticias RCN sobre su preocupación por la instrumentalización de menores en actividades delictivas:

Lo primero que hay que entender es que estamos dentro de la ley, el juez determinó dentro de la ley para un menor con un máximo de 8 años, le rebajó 6 meses por haber aceptado los cargos y le colocó 7 años y medio.

Adolescente que habría asesinado a Jean Claude Bossard pagaba sanción con “libertad vigilada”
RELACIONADO

Adolescente que habría asesinado a Jean Claude Bossard pagaba sanción con “libertad vigilada”

Menores son instrumentalizados por bandas para asesinar: padre de Bossard

El padre del joven asesinado señaló que organizaciones criminales aprovechan la legislación vigente para utilizar menores en la comisión de delitos graves.

Les dicen, no, usted tranquilo que usted sale rapidito, entonces tenemos que ver cómo cambiar esa ley (…) un menor de 16 años, con un revólver, eso no es un menor, es un asesino.

Bossard Serpa reconoció que Colombia ha suscrito acuerdos internacionales con normas específicas sobre menores de edad, lo que complica las reformas legales. "Tenemos que mirar bien qué hay que hacer y cómo hay que hacer para poder ponerle un poco más de dientes a esta situación”.

Salió a la luz nuevo video desde otro ángulo del asesinato de Jean Claude Bossard en Bogotá
RELACIONADO

Salió a la luz nuevo video desde otro ángulo del asesinato de Jean Claude Bossard en Bogotá

Padre de joven asesinado pide evitar más muertes a manos de menores

"Básicamente lo mío es que ningún otro padre, ni madre, ni ningún otro hermano, ni ningún otro hijo tenga que pasar lo que yo estoy pasando", dijo. Por otro, lado, señaló:

Mi muchacho se fue, ya no volverá, eso no hay reparación posible, el que se fue, se fue, pero lo que hay que evitar es el futuro, que cosas vuelvan a pasar.

Durante la entrevista, también destacó la labor policial en la captura de los responsables.

"Quiero poner una importancia enorme a la labor de la Policía, de ese valiente policía que fue el que se enfrentó a este par de sinvergüenzas asesinos", expresó, añadiendo que el patrullero "se merece una medalla grande por todo el trabajo que hizo".

Revelaron video del policía que enfrentó a los delincuentes que acabaron con la vida de Jean Claude Bossard
RELACIONADO

Revelaron video del policía que enfrentó a los delincuentes que acabaron con la vida de Jean Claude Bossard

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fiscalía General de la Nación

Condenan a sujeto que persiguió, intimidó y tocó las partes íntimas de una menor de edad de 8 años

Valle del Cauca

Gobernación del Valle del Cauca ofrece millonaria recompensa por asesinato del director de la Dian en Tuluá

Animales

Más de 220 animales afectados por atropellamiento en las vías de Cundinamarca este 2025

Otras Noticias

Shakira

Shakira rompe récords con histórica residencia musical en Centroamérica

Shakira vuelve a hacer historia en la industria del entretenimiento.

Dólar

El dólar se movió con fuerza este 19 de diciembre: precio y balance en Colombia

El dólar en Colombia cerró este 19 de diciembre con movimientos mixtos. Conozca la TRM, el precio promedio, los máximos, mínimos y el balance frente a otros periodos.

Enfermedades

¿Hinchazón por la comida navideña?: expertos explican cómo reducir los síntomas

Mundial de fútbol

Esto le costaría acompañar a la Selección Colombia en los primeros tres partidos del Mundial 2026

Estados Unidos

Autoridades de EE. UU. identifican a un sospechoso por el tiroteo en la Universidad de Brown