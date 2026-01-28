CANAL RCN
Colombia Video

Niños caminaban hasta 10 kilómetros bajo el sol para ir al colegio: así era su día a día

Ya dieron una solución a los estudiantes que con cansancio y sudor hacían todo para poder estudiar.

Valentina Bernal

enero 28 de 2026
08:19 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Para decenas de niños en Soledad, Atlántico, el colegio no comenzaba cuando sonaba el timbre ni cuando se abría un cuaderno. Empezaba mucho antes, en caminos largos, bajo un sol fuerte y con el peso del maletín colgado al hombro.

Muerte de bebé en jardín infantil de La Calera da giro inesperado: capturaron a su padre por presunto abuso
RELACIONADO

Muerte de bebé en jardín infantil de La Calera da giro inesperado: capturaron a su padre por presunto abuso

Durante años, llegar a clases significó caminar hasta 10 kilómetros, resistir el calor y llegar agotados antes siquiera de sentarse en el pupitre.

Hoy, esa realidad empezó a cambiar con la llegada de una ruta escolar gratuita, que redujo el recorrido y transformó la forma en la que estos niños llegan al colegio.

Niños debían caminar hasta 10 kilómetros para poder llegar a su colegio en Soledad

Antes, no había una sola forma de llegar. Cada estudiante hacía lo que podía. Caminar era la opción más común, pero no la única. Algunos intentaban conseguir transporte, otros se movían en bicicleta y muchos alternaban según el día y las posibilidades.

Así lo cuenta Diner Rodríguez, estudiante de Soledad, al recordar cómo era el trayecto diario:

Difícil, algunos se venían en transporte, otros caminando, unos en bici, si no había para transporte, en la bicicleta o caminando.

El recorrido no solo era largo, también exigente. El día escolar comenzaba en el camino, con pasos constantes, bajo el sol, acumulando fatiga antes de llegar al aula.

Maxi José Sierra, otro de los estudiantes, relata cómo la rutina obligaba a madrugar más y depender del azar para poder llegar:

A veces, unos se levantaban temprano para llegar temprano aquí al colegio, y otros se iban en chance, y hay, unos se iban en bicicleta.

¿Qué solución le dieron a los estudiantes que debían caminar kilómetros para estudiar?

Hoy, el escenario es distinto. El camino dejó de ser una prueba diaria. Los niños ya no recorren kilómetros bajo el sol ni caminan solos largas distancias. Ahora suben a un bus y llegan al colegio con la energía intacta y las ganas de aprender.

VIDEO | Cámara reveló cómo fue la entrega de las frambuesas envenenadas que acabaron con la vida de dos menores
RELACIONADO

VIDEO | Cámara reveló cómo fue la entrega de las frambuesas envenenadas que acabaron con la vida de dos menores

Desde la institución educativa resaltan el impacto que ha tenido este cambio en una zona marcada por la vulnerabilidad. Leonardo Romero, coordinador de la institución, explica por qué el transporte escolar se convirtió en un factor clave para los estudiantes:

Los impacta positivamente desde todo punto de vista, esta es una zona vulnerable, ellos muchas veces vienen fatigados por no conseguir la nutrición necesaria, y este transporte les garantiza continuidad.

Para 22 estudiantes de la isla Cabica, la ruta escolar gratuita representa mucho más que un traslado. Es la posibilidad concreta de seguir estudiando, de llegar a la secundaria y de no abandonar el camino educativo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cundinamarca

¿Dudas sobre la muerte de Liam Gael? Abogado entregó más detalles del repentino giro

Yeison Jiménez

Siguen revelando detalles CLAVES de la avioneta en la que murió Yeison Jiménez: este fue su ÚLTIMO mantenimiento

Asesinatos en Colombia

Capturan a hombre de confianza de ‘Iván Mordisco’ señalado de matar policías y reclutar menores

Otras Noticias

Dian

Alertan por peligrosa estafa con supuestos remates de carros de la DIAN: así funciona

Desde la entidad se lanzó una alerta a millones de colombianos por esta nueva modalidad de fraude.

Radamel Falcao García

Falcao salió al frente y fue directo con hinchas de Millonarios: “Los necesitamos”

Cientos de personas llegaron hasta el hotel de concentración de Millonarios y Falcao García tomó la palabra ante todos.

Yeison Jiménez

Jessi Uribe habló por primera vez sobre el proceso legal que inició tras muerte de Yeison Jiménez

España

Declaran la alerta máxima en Madrid por tormenta de nieve: servicios de transporte están colapsados

OMS

¿Qué es el virus Nipah, la infección que ha encendido las alarmas en la India?