Niños caminaban hasta 10 kilómetros bajo el sol para ir al colegio: así era su día a día

Para decenas de niños en Soledad, Atlántico, el colegio no comenzaba cuando sonaba el timbre ni cuando se abría un cuaderno. Empezaba mucho antes, en caminos largos, bajo un sol fuerte y con el peso del maletín colgado al hombro.

Durante años, llegar a clases significó caminar hasta 10 kilómetros, resistir el calor y llegar agotados antes siquiera de sentarse en el pupitre.

Hoy, esa realidad empezó a cambiar con la llegada de una ruta escolar gratuita, que redujo el recorrido y transformó la forma en la que estos niños llegan al colegio.

Niños debían caminar hasta 10 kilómetros para poder llegar a su colegio en Soledad

Antes, no había una sola forma de llegar. Cada estudiante hacía lo que podía. Caminar era la opción más común, pero no la única. Algunos intentaban conseguir transporte, otros se movían en bicicleta y muchos alternaban según el día y las posibilidades.

Así lo cuenta Diner Rodríguez, estudiante de Soledad, al recordar cómo era el trayecto diario:

Difícil, algunos se venían en transporte, otros caminando, unos en bici, si no había para transporte, en la bicicleta o caminando.

El recorrido no solo era largo, también exigente. El día escolar comenzaba en el camino, con pasos constantes, bajo el sol, acumulando fatiga antes de llegar al aula.

Maxi José Sierra, otro de los estudiantes, relata cómo la rutina obligaba a madrugar más y depender del azar para poder llegar:

A veces, unos se levantaban temprano para llegar temprano aquí al colegio, y otros se iban en chance, y hay, unos se iban en bicicleta.

¿Qué solución le dieron a los estudiantes que debían caminar kilómetros para estudiar?

Hoy, el escenario es distinto. El camino dejó de ser una prueba diaria. Los niños ya no recorren kilómetros bajo el sol ni caminan solos largas distancias. Ahora suben a un bus y llegan al colegio con la energía intacta y las ganas de aprender.

Desde la institución educativa resaltan el impacto que ha tenido este cambio en una zona marcada por la vulnerabilidad. Leonardo Romero, coordinador de la institución, explica por qué el transporte escolar se convirtió en un factor clave para los estudiantes:

Los impacta positivamente desde todo punto de vista, esta es una zona vulnerable, ellos muchas veces vienen fatigados por no conseguir la nutrición necesaria, y este transporte les garantiza continuidad.

Para 22 estudiantes de la isla Cabica, la ruta escolar gratuita representa mucho más que un traslado. Es la posibilidad concreta de seguir estudiando, de llegar a la secundaria y de no abandonar el camino educativo.