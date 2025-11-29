Balance del PAE en Sincelejo, según audiencia publica

Durante una audiencia pública convocada por el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, los sectores sociales más vulnerables expresaron su respaldo a los progresos del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

En años anteriores, el PAE en Sincelejo atendía a 20.000 estudiantes durante apenas cuatro, cinco o seis meses. Hoy, la cobertura alcanza a 50.000 niños y niñas durante 160 días del calendario escolar.

En la segunda mesa pública del Programa de Alimentación Escolar —abierta a la ciudadanía— representantes de distintos sectores sociales destacaron los resultados positivos de esta iniciativa financiada con recursos de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender (UApA) y del municipio.

“Antes, el Programa de Alimentación Escolar no era inclusivo en Sincelejo. Cuando asumí, dije que era necesario cualificar y valorar a las personas, para que los operadores no asignaran los cargos por motivos políticos, sino con enfoque social. Invitamos a trabajadoras sexuales y hoy forman parte del PAE como manipuladoras de alimentos”, afirmó el alcalde.

Acuña reiteró que para vincularse al PAE no se requieren etiquetas ni estigmatizaciones: “Lo único necesario es ser buena gente.

El PAE en Sincelejo, actualmente bajo revisión de la Procuraduría General de la Nación, genera empleo para más de mil personas. Dicha revisión se inició luego de que se conociera un video en el que el mandatario hace referencia a presuntas coimas en el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

El material audiovisual, difundido ampliamente en redes sociales, muestra a Acuña hablando de supuestas irregularidades en la contratación del PAE durante este año. Las declaraciones han generado inquietud en la opinión pública y llevaron al organismo de control a abrir un proceso para verificar si se trata de una falta disciplinaria.

Balance del PAE en Sincelejo

En 2024, la UApA aportó $12 mil millones y el municipio $40 mil millones. Para 2025, el gobierno nacional mantuvo el aporte de $12 mil millones y el municipio incrementó su inversión a más de $50 mil millones, aunque aún están pendientes por cubrir $20 mil millones.

El alcalde propuso a la UApA ejecutar sus recursos de manera independiente, dejando que el municipio haga lo propio. “Sería un buen piloto para comparar resultados. Es un reto cordial y respetuoso, porque aquí hacemos un PAE con calidad e inclusión para quienes más lo necesitan, algo que no se ve en otra parte del país”, expresó.

En un ejercicio de transparencia sin precedentes para la educación pública en Sucre, voceros de múltiples sectores sociales ratificaron su respaldo a la gestión del PAE durante esta audiencia pública de rendición de cuentas.

“Ya no se trata únicamente de entregar alimentos; se trata de brindar dignidad y respetar nuestras costumbres”, destacó un representante de las comunidades indígenas, subrayando la importancia del enfoque diferencial y la adaptación del menú a las tradiciones rurales.

La jornada finalizó con un compromiso común de proteger estos avances para que la alimentación escolar en Sincelejo se mantenga como una política de Estado y no un programa temporal, garantizando así el bienestar de la niñez sucreña.