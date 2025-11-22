CANAL RCN
Colombia

Paloma Valencia anuncia que radicará incidente de desacato contra el presidente Petro

Para Valencia, aunque el presidente publicó un mensaje en su cuenta de X, el texto no se ajustó a las exigencias fijadas por la orden impartida por un juzgado de Bogotá.

Foto: Archivo Noticias RCN

Noticias RCN

noviembre 22 de 2025
12:09 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La senadora y precandidata presidencial, Paloma Valencia, confirmó que radicará un incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro, al considerar que el mandatario no cumplió la orden impartida por un juzgado de Bogotá que le exigía rectificar y presentar disculpas públicas por señalamientos que afectaron su buen nombre.

Juzgado ordena al presidente Petro retractarse por señalamientos sobre Paloma Valencia
RELACIONADO

Juzgado ordena al presidente Petro retractarse por señalamientos sobre Paloma Valencia

Paloma Valencia radicará incidente de desacato contra el presidente Petro

El fallo judicial amparó el derecho de Valencia, tras las afirmaciones que hizo el presidente el pasado 29 de septiembre, cuando la señaló de ser cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes en el marco de ejecuciones extrajudiciales.

Según el documento, aunque el presidente publicó un mensaje en su cuenta de X asegurando dar cumplimiento a la orden, la congresista sostiene que dicho texto no se ajustó a las exigencias fijadas por el juez.

Valencia afirma que la comunicación presidencial incluyó nuevas insinuaciones que, lejos de aclarar o desmentir los señalamientos iniciales, mantuvieron dudas sobre su presunta responsabilidad en crímenes de Estado.

Además, aseguró que el presidente omitió ofrecer las disculpas públicas ordenadas y no realizó la publicación correspondiente en las cuentas oficiales de la Presidencia y del DAPRE, como también había sido dispuesto.

“La orden del juez fue clara: Petro debía rectificar y pedirme excusas públicas por haberme señalado, sin fundamento alguno, de ser cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes, pero no lo hizo”, expresó la senadora en el comunicado.

La congresista agregó que el presidente insiste en atribuirle una “responsabilidad política” sin fundamento y que sus recientes mensajes continúan transmitiendo imputaciones que ya habían sido desmentidas por las fechas: los hechos señalados ocurrieron entre 2002 y 2010, mientras que ella llegó al Congreso en 2014.

Magistrado le pidió a la Corte rechazar recusación de Paloma Valencia en el caso de la reforma pensional
RELACIONADO

Magistrado le pidió a la Corte rechazar recusación de Paloma Valencia en el caso de la reforma pensional

Paloma Valencia asegura que presidente Petro no ofreció las disculpas que se le ordenaron

Ante lo que considera un desacato evidente, Valencia anunció que el próximo lunes solicitará formalmente al juez la apertura del proceso correspondiente, con el fin de garantizar el cumplimiento integral del fallo y proteger sus derechos fundamentales.

También reiteró que seguirá recurriendo a los mecanismos legales del Estado frente a lo que califica como “imputaciones falsas y dañinas”.

“Así le moleste, Petro tiene que entender que debe acatar los fallos judiciales. Ni él ni su Gobierno están por encima de la Constitución”, concluyó la precandidata.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Aerocivil anuncia medidas tras advertencia de EE. UU. sobre espacio aéreo cercano a Venezuela

Bogotá

Envían a la cárcel al primer capturado por el homicidio del joven de 16 años, Harold Aroca

Bogotá

VIDEO | Persecución de película logró la captura de dos sujetos que habían robado una camioneta en Bogotá

Otras Noticias

Francia

Científicos investigan potencial del ARN mensajero contra el cáncer y otras enfermedades

Los científicos buscan aprovechar la capacidad de transmisión de información de la molécula para diseñar nuevos tratamientos.

Viral

Así lucía Samantha, la mujer trans que relacionaron con Blessd antes de su cambio físico

Imágenes del pasado: así era Samantha Correa, la mujer trans vinculada a Blessd, según Pirlo.

Jair Bolsonaro

Arrestaron al expresidente brasileño Jair Bolsonaro para evitar una fuga del país

Mundial de fútbol

Partidazos de este fin de semana del 22 y 23 de noviembre en Colombia y el mundo

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna HOY 21 de noviembre de 2025: número y signo ganador