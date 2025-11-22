Paloma Valencia anuncia que radicará incidente de desacato contra el presidente Petro

La senadora y precandidata presidencial, Paloma Valencia, confirmó que radicará un incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro, al considerar que el mandatario no cumplió la orden impartida por un juzgado de Bogotá que le exigía rectificar y presentar disculpas públicas por señalamientos que afectaron su buen nombre.

El fallo judicial amparó el derecho de Valencia, tras las afirmaciones que hizo el presidente el pasado 29 de septiembre, cuando la señaló de ser cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes en el marco de ejecuciones extrajudiciales.

Según el documento, aunque el presidente publicó un mensaje en su cuenta de X asegurando dar cumplimiento a la orden, la congresista sostiene que dicho texto no se ajustó a las exigencias fijadas por el juez.

Valencia afirma que la comunicación presidencial incluyó nuevas insinuaciones que, lejos de aclarar o desmentir los señalamientos iniciales, mantuvieron dudas sobre su presunta responsabilidad en crímenes de Estado.

Además, aseguró que el presidente omitió ofrecer las disculpas públicas ordenadas y no realizó la publicación correspondiente en las cuentas oficiales de la Presidencia y del DAPRE, como también había sido dispuesto.

“La orden del juez fue clara: Petro debía rectificar y pedirme excusas públicas por haberme señalado, sin fundamento alguno, de ser cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes, pero no lo hizo”, expresó la senadora en el comunicado.

La congresista agregó que el presidente insiste en atribuirle una “responsabilidad política” sin fundamento y que sus recientes mensajes continúan transmitiendo imputaciones que ya habían sido desmentidas por las fechas: los hechos señalados ocurrieron entre 2002 y 2010, mientras que ella llegó al Congreso en 2014.

Paloma Valencia asegura que presidente Petro no ofreció las disculpas que se le ordenaron

Ante lo que considera un desacato evidente, Valencia anunció que el próximo lunes solicitará formalmente al juez la apertura del proceso correspondiente, con el fin de garantizar el cumplimiento integral del fallo y proteger sus derechos fundamentales.

También reiteró que seguirá recurriendo a los mecanismos legales del Estado frente a lo que califica como “imputaciones falsas y dañinas”.

“Así le moleste, Petro tiene que entender que debe acatar los fallos judiciales. Ni él ni su Gobierno están por encima de la Constitución”, concluyó la precandidata.