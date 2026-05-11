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¿Qué se sabe sobre la fiscal que habría atendido una audiencia bajo aparente estado de embriaguez?

El video se viralizó en redes sociales y ya hubo pronunciamiento oficial.

Foto: diseñada por Magnific.
Foto: diseñada por Magnific.

Nicolás Martínez Sánchez

noviembre 05 de 2026
08:56 a. m.
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El miércoles 4 de noviembre, se viralizó en redes sociales un video de una audiencia en la que la fiscal presuntamente atendió la diligencia bajo aparente estado de embriaguez.

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De acuerdo con lo mencionado por las autoridades, la audiencia se realizó en julio de 2026 ante un juzgado promiscuo en Anserma, Caldas.

El video que destapó la polémica

En el material audiovisual, causó polémica la forma en la que la fiscal habló, especialmente en la dicción y la gesticulación. Con estos detalles, se sospechó el posible estado de alicoramiento. Incluso, en algunos puntos habría confundido conceptos jurídicos; la señal se le iba en ciertos momentos y se alcanzaron a escuchar expresiones consideradas como groseras.

Una de las presentes, puntualmente la mujer imputada, le expresó a la jueza de segunda instancia que le parecía una falta de respeto el comportamiento y estado de la fiscal: “Yo merezco respeto y la señora fiscal está borracha”.

Ante esto, la jueza le pidió a la funcionaria que culminara su intervención con breves palabras. La respuesta de la fiscal se centró en cuestionar la decisión del juzgado de primera instancia.

¿Se han tomado medidas?

En ese punto, la togada la interrumpió para decirle a la fiscal que no se encontraba en las condiciones óptimas. La funcionaria no la dejó terminar de hablar y siguió dando sus reparos a la primera decisión.

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Tras darse a conocer el video, la dirección seccional de la Fiscalía de Caldas compulsó copias para que la Comisión de Disciplina Judicial adelante la indagación con el fin de tomar las acciones disciplinarias que considere pertinentes.

El Colegio de Abogados Penalistas de Colombia se pronunció al respecto: “Absolutamente lamentable presentarse a una audiencia en estas condiciones. Tenemos la certeza, de que, si se tratara del abogado defensor, ya estaría suspendido”. También pidió que la Comisión de Disciplina y la Fiscalía tomen cartas en el asunto.

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