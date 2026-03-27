Paro Minero mantiene a 30.000 niños sin clases en Antioquia y amenaza al sector turismo en Semana Santa

En el duodécimo día de paro minero en la región del Bajo Cauca antioqueño, el gobernador Andrés Julián Rendón visitó la zona afectada por los bloqueos, disturbios, saqueos, toques de queda, ataques con explosivos y enfrentamientos, desde donde advirtió que “cerca de 30.000 niños están desescolarizados” por cuenta de la situación de orden público.

Preocupa además que el paro podría afectar al sector turismo, a puertas de la Semana Santa o Semana Mayor, en la que se espera que cuatro millones de colombianos se desplacen por carretera.

¿Quiénes están tras el paro?

El gobernador Rendón señaló, además, que grupos armados podrían estar detrás de los desórdenes registrados las últimas dos semanas. En diálogo con Noticias RCN se preguntó:

“¿Quién es capaz de sostener y de financiar un bloqueo de más de once días con tatucos, con capacidad de generar ese desastre que han dejado, con afectaciones a la seguridad, si no es con el dinero que, infortunadamente, poseen los distintos grupos armados ilegales?”.

Los reclamos de los manifestantes, según comentó, estarían dirigidos al Gobierno Nacional, ya que “desde el año 2023 el Gobierno Nacional se comprometió con ellos a avanzar en una ruta de formalización y no lo hicieron”.

Afectaciones en el departamento:

De acuerdo con un vocero de la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón), las pérdidas, de momento, son millonarias:

“Estamos hablando de la imposibilidad de la movilización de la carga de carbones que ya hoy acumula más de 150.000 toneladas, pero más grave aún, las restricciones para el despacho de carbón hacia la generación de energía térmica que se requiere en el país. Son más de 1.000 empleados los que están viendo afectada la posibilidad de desarrollar sus actividades y cerca de 26.000 millones de pesos en pagos de compras a proveedores que no se van a poder desarrollar en la región”.

Sin embargo, dijo confiar en la capacidad de la Fuerza Pública para garantizar el flujo de vehículos en el departamento, al menos en la vía nueva, que permite el tránsito entre Medellín y la costa Caribe.