¿Cómo avanza el paro minero a puertas de iniciar la Semana Santa?

Hay preocupación en el departamento de Antioquia por cuenta del paro minero que completa once días y se ha recrudecido en las últimas horas, registrando, incluso, ataques con pólvora y explosivos contra la Fuerza Pública y los transportadores de carga en el municipio de Zaragoza.

De acuerdo con el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, algunos manifestantes han estado utilizando “una especie de tatuco que, donde lleguen a impactar a un hombre de la Fuerza Pública, es mucho el daño que podría hacerle a la integridad de esa persona”.

Preocupados por la cercanía a la Semana Santa, en la que se espera que cuatro millones de personas viajen por carretera, hicieron un llamado al Gobierno Nacional para ejercer presencia en la región del Bajo Cauca y tomar acciones en contra de las personas que protagonicen actos violentos.

Viajeros y transportadores de carga son los más afectados por el paro:

De acuerdo con las autoridades, el comercio y las actividades económicas en la región se han visto afectadas desde el inicio del paro, pero, sin duda, los viajeros y transportadores de carga enfrentan las peores consecuencias.

Anderson Quiceno, presidente de la Asociación de Transportadores de Carga, advirtió que “del 100% de las operaciones logísticas de todos los sectores económicos, cerca del 98% dependen de los camioneros. Los camioneros, en sí, mueven toda la economía”.

Y, en un intento por frenar los ataques y actos de vandalismo, las autoridades antioqueñas ofrecieron una recompensa por información que ayude a judicializar a quienes coordinan los bloqueos:

“Eso son bandidos. Son una cantidad de gamines instrumentalizados por la delincuencia. Seguramente, detrás de esto está el Clan del Golfo”, señaló Martínez frente a la posibilidad de que el Gobierno Nacional visite la zona, siempre y cuando se levanten los tres bloqueos que permanecen activos.