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Se cumplen nueve días del paro minero: tres tractocamiones fueron incinerados en el Bajo Cauca

El gremio transportador reporta pérdidas millonarias por los daños y la imposibilidad de movilizarse.

Noticias RCN

marzo 24 de 2026
03:44 p. m.
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El Bajo Cauca antioqueño completa hoy nueve días de paro minero, una protesta que mantiene bloqueadas varias vías y que ha derivado en graves afectaciones para la región.

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Durante el fin de semana, delegados del Gobierno nacional sostuvieron reuniones con voceros de la comunidad, pero no se alcanzaron acuerdos. Ante la persistencia de los bloqueos, las autoridades ordenaron la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).

En medio de los disturbios, tres tractocamiones fueron incinerados y cerca de 30 vehículos de carga resultaron atacados con piedras. El gremio transportador reporta pérdidas millonarias por los daños y la imposibilidad de movilizar mercancías.

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Escalada de violencia y afectaciones

Los hechos de vandalismo también golpearon a la misión médica y al comercio local. Se registraron saqueos, quema de equipos y ataques a establecimientos.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rincón, denunció que “se registraron varios hechos de terror, afectaciones a la misión médica, quema de equipos, saqueo a establecimientos de comercio”.

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El mandatario destacó que, pese a la gravedad de la situación, la fuerza pública logró contener los disturbios: “por fortuna la Policía Nacional a través del ESMAD recuperó y restableció el orden en aquellos sitios donde se había afectado”, puntualizó.

Panorama incierto

La crisis mantiene en tensión a la región, mientras los transportadores y comerciantes exigen garantías de seguridad y soluciones inmediatas.

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