Concejal de Morales, Cauca fue liberado luego de más de 20 horas secuestrado

En la noche de este viernes, las autoridades confirmaron la liberación del exalcalde y actual concejal de Morales, Cauca, Guido Saúl Córdoba Nieto luego de más de 20 horas secuestrado.

El alcalde del municipio, Óscar Guachetá Arrubla, confirmó que el concejal fue liberado en zona urbana del municipio de Morales.

La comunidad del sector adelantó una jornada de protesta exigiendo la liberación de Córdoba Nieto con un plantón y una velatón en su nombre.

Sobre el secuestro del concejal de Morales, Cauca

Guido Saúl Córdoba fue secuestrado en la vereda Carpintero. Según el reporte de las autoridades, hombres armados llegaron a la casa del concejal y se lo llevaron a la fuerza.

La búsqueda del líder político se intensificó con la ayuda de las guardias indígena, cimarrones y campesinas, quienes recorrieron el sector rural y urbano del municipio para encontrarlo.

“Estos hechos hieren la paz, la tranquilidad de las familias y los valores que sostienen la vida en comunidad. No podemos permitir que la violencia siga quebrantando la armonía que necesitamos tejer en nuestros territorios”, expresó en la tarde de este viernes Giovani Yule, director de la Unidad de Restitución de Tierras horas antes de su liberación.

Comunidad de Morales alzó la voz por la liberación del concejal

Las autoridades indicaron que gracias a la presión de la comunidad y las manifestaciones sociales lograron que los captores del exalcalde lo liberaran este viernes.

Luego de varias horas de angustia y de búsqueda, Guido Saúl fue liberado con signos de deshidratación y cansancio.

Guido Saúl Córdoba Nieto ejerció como alcalde de Morales entre los años 2012 y 2015, representando al Partido Conservador.

En las elecciones para el periodo 2024-2027, se postuló mediante el mecanismo de recolección de firmas y logró posicionarse como el segundo candidato más votado, quedando a tan solo 145 votos de obtener la alcaldía.